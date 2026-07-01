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Giriş Tarihi: 1.07.2026 12:53 Son Güncelleme: 1.07.2026 12:58

SON DAKİKA... İstanbul Valiliği açıkladı: 16 Temmuz-28 Ekim arası yasak!

SON DAKİKA... İstanbul Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, İstanbul genelinde havai fişek, işaret fişeği, meşale patlayıcı – yanıcı maddelerin satışı ve kullanımı, 16 Temmuz'dan 28 Ekim tarihine kadar yasaklandı.

DHA
SON DAKİKA... İstanbul Valiliği açıkladı: 16 Temmuz-28 Ekim arası yasak!
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İstanbul Valiliği'nden konuyla ilgili yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "İçinde bulunduğumuz yaz mevsimiyle birlikte hava sıcaklıklarında görülen artışlar, ormanlık alanda yoğunlaşan insan ve araç hareketliliği ile kasten ya da kusurlu davranışlar neticesinde olası orman yangınlarının önüne geçebilmek için 2026/1 sayılı Valilik Kararı ile ormanlık alanlara girişler 08 Haziran 2026-15 Ekim 2026 tarihleri arasında yasaklanmıştı. Ancak yaz mevsiminin etkisini göstermesi ile artan orman yangını vakalarının önüne geçebilmek amacıyla alınan tüm tedbirlere ilave ek tedbirler alınması gereği hasıl olmuştur. Bu kapsamda, İstanbul genelinde havai fişek, işaret fişeği, meşale vb. patlayıcı/yanıcı maddelerin satışı ve kullanımı, 16 Temmuz 2026 28 Ekim 2026 tarihleri arasında yasaklanmıştır." denildi.

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#İSTANBUL #İSTANBUL VALİLİĞİ

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SON DAKİKA... İstanbul Valiliği açıkladı: 16 Temmuz-28 Ekim arası yasak!
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