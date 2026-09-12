SON DAKİKA... İstanbul Valiliği duyurdu! 2026-2027 Eğitim-Öğretim yılının ilk günü ders saatleri değişti: İşte alınan tedbirler!

TRAFİK EKİPLERİ DE SAHADA OLACAK

Yapılan açıklamada ayrıca, 14- 25 Eylül tarihleri arasında 50 ekip (Okul Çevresinde Bulunan Önemli Kavşak ve Meydanlar) ile 100 noktada (okul önü, çevresi ve giriş/çıkış saatlerinde ring halinde) olmak üzere toplam 100 personel ile genel güvenlik ve asayişin sağlanması amacıyla tedbirleri alınacağı açıklandı.



JANDARMA EKİPLERİ 335 KİŞİ İLE SAHADA OLACAK

Jandarma bölgesinde yer alan okullar için jandarma ekiplerinin çalışmaları için, "Sorumluluk bölgesindeki okullarda ve okul çevrelerinde toplam 114 tim ve 335 personelle çok yönlü güvenlik, trafik ve asayiş uygulaması yapılacaktır. 07.30-09.30, 12.30-13.30 ile 15.00-18.00 yoğunlaştırılmış Trafik Jandarması Timleri tarafından okul servis sürücülerinin dikkat ve hassasiyetini en üst düzeyde tutmasını sağlayacak ve servis araçlarının karışabileceği trafik kazalarının önlenmesi, yakalanma risk duygusunun artırılması amacıyla "Okul Servis Araçlarına Yönelik Özel Denetim" gerçekleştirilecek, 07.30-18.00 saatleri arasında, en az 2 saat sürecek şekilde ve üç ayrı zaman diliminde, tüm ilkokul, ortaokul, lise, üniversite ve öğrenci yurtlarının çevrelerinde asayiş timleri tarafından okulla ilişkisi bulunmayan şüpheli şahıslara, bu yerlerin yakınındaki parklar, bahçeler, metruk binalar, alkol/tütün mamulleri satışı yapılan yerler, içkili işletmeler, iddia/ganyan bayileri, kahvehaneler, internet kafeler, elektronik oyun salonları vb. umuma açık yerlerde çocuk ve gençlerle ilgili denetim yapılacaktır." ifadelerine yer verildi. İl Tarım ve orman Müdürlüğü, okulların açılacağı 14 Eylül 2026 günü 10.00-15.00 saatleri arasında okul kantinlerinde hijyen denetimleri gerçekleştirileceği açıklandı.