Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA... İstanbul ve Ankara'da eş zamanlı düğmeye basıldı! Sahte sağlık ürünlerine operasyon: Binlerce kutu ilaç ele geçirildi
Giriş Tarihi: 9.09.2026 14:27

SON DAKİKA... İstanbul ve Ankara'da eş zamanlı düğmeye basıldı! Sahte sağlık ürünlerine operasyon: Binlerce kutu ilaç ele geçirildi

SON DAKİKA... İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, sahte sağlık ürünlerinin kaçak yollarla yurt dışına gönderildiği, ürünlerden elde edilen paranın ise kayıtsız şekilde Türkiye’ye sokulduğu iddiasıyla İstanbul ve Ankara’da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 13 şüpheli gözaltına alınırken, binlerce kutu sağlık ürünü ele geçirildi.

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Deniz YUSUFOĞLU Deniz YUSUFOĞLU
SON DAKİKA... İstanbul ve Ankara’da eş zamanlı düğmeye basıldı! Sahte sağlık ürünlerine operasyon: Binlerce kutu ilaç ele geçirildi
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte sağlık ürünlerinin kaçak yollarla yurt dışına gönderildiği ve bu ürünlerden elde edilen gelirlerin kayıt dışı şekilde Türkiye'ye sokulduğu yönündeki ihbar üzerine çalışma başlattı.

MASAK RAPORLARI DOSYAYA GİRDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, MASAK tarafından hazırlanan mali inceleme raporları da dosyaya girdi. Şüphelilerin mali profilleriyle uyumlu olmadığı değerlendirilen para transferleri incelemeye alındı.

13 GÖZALTI

Soruşturma kapsamında İstanbul ve Ankara'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

BİNLERCE KUTU ÜRÜN ELE GEÇİRİLDİ

Adreslerde yapılan aramalarda 9 bin 548 kutu takviye edici gıda, 75 kutu ilaç ve 69 kutu sağlık bandı ele geçirildi.

#MASAK #İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

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SON DAKİKA... İstanbul ve Ankara'da eş zamanlı düğmeye basıldı! Sahte sağlık ürünlerine operasyon: Binlerce kutu ilaç ele geçirildi
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