Son Dakika: İstanbul ve Ankara’da yarın okullar tatil mi? Valiliklerden art arda açıklamalar! İşte 13 Ocak kar tatili olan iller

Kar tatili haberleri yurt genelinde gündemin ilk sırasına yerleşti. Valiliklerden art arda yapılan açıklamalar sonrası 13 Ocak Salı günü için birçok ilde okullar tatil edildi. Öğrenciler ve veliler büyük bir heyecanla "Yarın okullar tatil mi, hangi illerde eğitim yok?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, 13 Ocak Salı okullar var mı yok mu? İşte tatil olan illerin tam listesi...
İstanbul ve Ankara'da okullar tatil olmadı. 13 Ocak Salı günü okulların durumu ile ilgili açıklama gelirse habere eklenecektir.
Öte yandan, Meteoroloji uyarılarının ardından valiliklerden gelen açıklamalarla birlikte birçok ilde 13 Ocak Salı günü okullar tatil edildi.
İşte, kar tatili olan iller listesi...
Ordu'nun bazı ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitim yapılmayacak.
Valilikten yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı, don riski ve buzlanma nedeniyle Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye ve Ünye ilçelerindeki tüm resmi ve özel eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları ile halk eğitimi merkezlerinde 1 gün süreyle eğitime ara verildiği belirtildi.
Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli hamile ve engelli personel ile çocuğu kreş veya anasınıfına devam eden annelerin de yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.
Adıyaman'ın 3 ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara verildiği bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, Çelikhan, Gerger ve Sincik ilçeleri ile merkeze bağlı Kaşköy, Koçali, Dağ Kuyucak, Yazıbaşı, Ağikan, Olgunlar, Bozatlı ve Ağıllı köylerinde etkili olan yoğun kar yağışına karşı vatandaşların olumsuzluk yaşamaması için tüm tedbirlerin alındığı bildirildi.
Açıklamada, ilçelerdeki tüm eğitim kurumlarında, yarın eğitime ara verildiği bildirildi.
Kamu kurumlarında görev yapan engelli, hamile, kronik rahatsızlığı bulunanlar ve 0-6 yaş arası çocuğu bulunan kadın personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.
Kahramanmaraş'ta kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 6 ilçenin tamamında, 4 ilçenin de bazı okullarında eğitime bir gün ara verildi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Andırın, Çağlayancerit, Elbistan, Ekinözü, Göksun ve Nurhak ilçelerinde kar yağışı ve olumsuz hava koşulları sebebiyle yarın eğitime bir gün ara verildiği belirtildi.
Açıklamada, Türkoğlu, Dulkadiroğlu, Onikişubat ve Pazarcık ilçelerindeki kırsal mahallelerde bulunan bazı okullar için de 1 gün süreyle tatil kararı alındığı bildirildi.
Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime yarın ara verildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"13 Ocak 2026 Salı günü ilimiz genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (üniversite hariç) eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve ağır kronik rahatsızlığı olan personel ile çocuğu anaokulu ve kreşlere devam eden kadın personel de bir gün idari izinli sayılacaktır."
Tunceli Valiliği, yoğun kar yağışı ve buzlanma tehlikesi nedeniyle il genelinde eğitime 13 Ocak Salı günü de ara verildiğini duyurdu.
Batman'ın Kozluk ve Sason ilçelerinde beklenen kar yağışı ile buzlanma ve don riski nedeniyle 13 Ocak Salı günü eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildi.
Kırklareli'nin Vize ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime yarın da ara verildi.
Vize Kaymakamlığından yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları ve buna bağlı olarak oluşabilecek buzlanma nedeniyle 13 Ocak Salı günü taşımalı eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.
Kastamonu'da kar yağışı nedeniyle 6 ilçede 13 Ocak Salı günü eğitime bir gün ara verildi.
Kastamonu'nun özellikle sahil şeridinde kar yağışı etkisini arttırarak devam ettiriyor. Kar yağışı sebebiyle yüksek rakımlı yerleşim yerlerinde ulaşımda da aksaklıklar yaşanıyor. Bu sebeple ilçe kaymakamlıkları tarafından alınan kararla Abana, Çatalzeytin, Cide, Doğanyurt, İnebolu ve Küre ilçelerinde 13 Ocak Salı günü taşımalı eğitime bir gün süreyle ara verildi.
Yozgat'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın kent merkezi ile Akdağmadeni, Çandır ve Çayıralan ilçelerinde eğitime ara verildi.
Yozgat Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, il genelinde beklenen kar yağışı ile düşük hava sıcaklıklarına bağlı buzlanma riski nedeniyle kent merkezi ve 3 ilçede eğitime ara verildiği bildirildi.
Sinop Valiliği, 13 Ocak 2026 Salı günü Merkez ilçe ile Ayancık, Erfelek, Dikmen, Gerze ve Türkeli ilçelerinde taşımalı eğitime bir gün süreyle ara verildiği bildirildi. Boyabat ilçesinin ise bazı bölgelerinde taşımalı eğitime kısmi olarak ara verildiği kaydedildi.
Açıklamada ayrıca, taşımalı eğitime ara verilen ve tabloda belirtilen ilçe ve köylerde, taşımalı eğitim kapsamında görev yapan engelli ve hamile kamu görevlilerinin 13 Ocak Salı günü idari izinli sayılacağı belirtildi.