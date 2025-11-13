SON DAKİKA! İstanbul yollarında hız sınırları değişti! İşte cadde cadde yeni hız limitleri...

Karar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kasım ayı toplantısında alındı. Eyüpsultan Feshane Art İstanbul Konferans Salonu'nda yapılan toplantıda İstanbul Valiliği, İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü'nün ortaklaşa çalışmasıyla oluşturulan teklif sunuldu.
4 NOKTADA HIZ LİMİTLERİ YENİDEN BELİRLENDİ
Toplantıda, İstanbul Geneli Trafik İşaret Levhalarının Sadeleştirmesi ve çeşitli yol kesimlerinde hız limitlerinin revize edilmesi teklifi görüşüldü. Oybirliğiyle 84 noktada hız limiti güncellendi. Toplantı diğer maddelerin oybirliğine sunulmasıyla sona erdi.
Bu çalışma sonucu bin 105 levhanın yerinde uygulanması, 14 bin 655 levhanın da sökümü kararlaştırıldı. Oğul, "Takvime göre 31 Aralık 2025 tarihine kadar da saha çalışmalarının tamamlanması gerekiyor." ifadelerini kullandı.
HIZ LİMİTİ DEĞİŞEN YOLLAR
Hız limiti değişen yollar arasında önemli arterler var. D-100 Karayolu bunlardan bir tanesi. Büyükçeşmece TÜYAP'tan Altunizade Köprüsü'ne kadar olan bölgede yeni hız limiti 90 kilometre/saat olarak belirlendi.
BARBAROS BULVARI'NDA HIZ SINIRI DEĞİŞTİ
Beşiktaş Barbaros Bulvarı'nda maksimum hız limiti ise 70 kilometre/saat olarak değişti. Hasdal-Okmeydanı Bağlantı Yolu'nun yeni hız limiti 90 kilometre/saat oldu. O-3 TEM Ayrımı-Basın Ekspress Yolu'ndaki yeni limit ise 100 kilometre/saat olarak güncellendi. 4. Levent-TEM Bağlantı Yolu'nun yeni hız sınırı 90 kilometre/saat oldu.
AVRASYA TÜNELİ'NDE DEĞİŞİKLİK YOK
Avrasya Tüneli'nde ise değişiklik olmadı, hız sınırı 70 kilometre/saat olarak uygulanmaya devam edecek. O4 Çamlıca Bağlantı Yolu-Finanskent arasında hız sınırı 90 kilometre/saat olarak uygulanacak. Uzunçayır Köprüsü ile Altunizade Köprüsü arasındaki yeni sınır 90 kilometre/saat oldu.
TANTAVİ TÜNELİ'NDE LİMİT ARTTI
Polonezköy Kavşağı ile Riva Bağlantı Yolu arasındaki limit 90 kilometre/saate çıkarıldı. Tantavi Tüneli'ndeki hız limiti 90 kilometre/saate yükseltildi. Maltepe Büyükyalı Caddesi'nde ise değişiklik olmadı.
YENİ HIZ LİMİTLERİ NE ZAMAN GEÇERLİ OLACAK?
UKOME'nin aldığı karar kapsamında, levhaların sahada uygulanması ve yeni hız sınırlarının 2025 yılı sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.
Sürücülerin yeni hız tabelalarına göre hareket etmeleri, olası cezaların önüne geçmek açısından büyük önem taşıyor.