SON DAKİKA! İstanbul yollarında hız sınırları değişti! İşte cadde cadde yeni hız limitleri...

Bu çalışma sonucu bin 105 levhanın yerinde uygulanması, 14 bin 655 levhanın da sökümü kararlaştırıldı. Oğul, "Takvime göre 31 Aralık 2025 tarihine kadar da saha çalışmalarının tamamlanması gerekiyor." ifadelerini kullandı.