Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA… İstanbul Zeytinburnu’nda vatandaşlar korkuyla sokağa fırladı! Herkes deprem sandı gerçek sonra ortaya çıktı...
Giriş Tarihi: 19.12.2025 09:01 Son Güncelleme: 19.12.2025 09:16

SON DAKİKA… İstanbul Zeytinburnu’nda dün akşam saatlerinde hareketli anlar yaşandı. Dışarıdan gelen gürültüyü duyan vatandaşlar panikle sokağa kaçtı. Gerçek ise kısa süre sonra anlaşıldı. İşte detaylar...

DHA Yaşam
Olay, saat 22.30 sıralarında Yeşiltepe Mahallesi 57. Sokak'ta meydana geldi. Kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan 4 katlı binanın çatısından kopan beton parçaları, park halindeki 3 otomobilin üzerine düştü.

Gürültüyü duyan mahalleli durumu itfaiye, polis, sağlık ve zabıta ekiplerine bildirdi. Zabıta ekipleri sokağı tedbiren trafiğe kapatırken, binanın dış cephesindeki beton parçaları itfaiye ekipleri tarafından merdiven yardımıyla kontrollü şekilde düşürüldü.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, 3 otomobil kullanılamaz hale geldi. Araçlar çekici yardımıyla sokaktan kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

'BİR ÖNLEM VEYA UYARI YOKTU'

Olay sonrası otomobili kullanılamaz hale gelen Emre Bektaş, "Akşam saatlerinde otomobili binanın önüne park ettik. Bir önlem veya uyarı herhangi bir şey yoktu. 3 tane araba da pert oldu. Allah korusun cana gelmemiş olması bizim için iyi. Yıkıma başlanıldığı gibi herhangi bir bilgi yoktu. Maalesef hiçbir bilgi geçmemişlerdi" dedi

