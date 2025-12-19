SON DAKİKA: İstanbul’a lapa lapa kar geliyor: Kandilli tarih vererek uyardı! Yılbaşında kar yağacak mı?

Ocak ayı yine kurak gözüküyor. Ocak ayında yağışların azlığını göreceğiz. Şubat ayında da yağışlar mevsim normalleri civarında olsa da yağışlar çok artış göstermiyor. Kuraklığa doğru gidiyoruz. Önümüzde büyük riskler mevcut. Geçmiş aylardan itibaren ve yaz aylarından itibaren dönüp bugüne baktığımızda büyük bir kuraklıktan geçiyoruz. Ve ülke genelindeki yağışlar neredeyse yüzde 50 azalmış vaziyette. Önümüzdeki en büyük problem şu an için en büyük doğal afet kuraklık olarak gözüküyor. Bu konuda bir stratejik planımızın toplumsal duyarlılığının arttırılması gerekiyor" dedi.