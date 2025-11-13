SON DAKİKA: İstanbul’a tatile gelen 4 kişilik Böcek ailesi zehirlendi! 3 ve 6 yaşındaki 2 çocuk hayatını kaybetti! Anne-baba ağır yaralı

Almanya'dan İstanbul'a tatile gelen Böcek ailesinin iki çocuğu (3 ve 6 yaş) yedikleri midye ve kumpir sonrası zehirlendi. Baba Servet Böcek ile anne Çiğdem Böcek'in hayati tehlikesinin sürdüğü, çocuklar Kadir Muhammet ile Masal'ın ise kaldırıldıkları hastanelerde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı belirtildi.
ÇOCUKLAR TABURCU OLDUKTAN SONRA TEKRAR KÖTÜLEŞTİ
Baba Servet Böcek'in polise verdiği ilk ifadeye göre aile, 11 Kasım öğle saatlerinde gezmek için Ortaköy'e gitti. Cami yakınında ellili yaşlarında, şapkalı bir seyyar satıcıdan midye aldıklarını; ardından kumpircilerin bulunduğu caddede adını hatırlamadığı bir yerde kokoreç ve çorba yediklerini anlattı.
Ailenin daha sonra taksiyle otele döndüğü, marketten su ve bir dükkândan lokum aldıktan sonra akşam altı buçuk civarında odalarına girdikleri kaydedildi. Gece boyunca çocukların mide bulantısı ve kusma şikâyeti yaşadığı ertesi sabah ailenin Bezmialem Hastanesi'ne gittiği, çocuk birimi bulunmadığı için Çapa'ya yönlendirildikleri ifade edildi. Çocukların tedavi edilip taburcu edilmesinden sonra aile yeniden otele döndü ancak akşam saatlerinde durum ağırlaştı. Anne, küçük Masal'ı hareketsiz bulunca 112'ye başvurdu.
ANNE ENTÜBE EDİLDİ
Anne Çiğdem Böcek de polise yaptığı açıklamada Ortaköy'de midyeyi altmış yaşlarında, kır saçlı bir seyyar satıcıdan satın aldıklarını belirtti. Kumpircilerin olduğu sokakta kadın çalışanların bulunduğu, ahşap oturaklı bir işletmede eşinin ve oğlunun kokoreç, kendisinin tavuk tantuni, kızının ise sucuk ekmek yediğini söyledi. Çiğdem Böcek'in de hastanedeyken entübe edildiği öğrenildi.
POLİS AİLENİN YEMEK YEDİĞİ YERLERİN PEŞİNDE
Otelin güvenlik kameraları bilgi amaçlı polis ekiplerince alındı. Ayrıca dört tanığın ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Zehirlenmeye yol açan nedenin belirlenmesi için soruşturma çok yönlü sürdürülüyor.