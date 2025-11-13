SON DAKİKA: İstanbul’a tatile gelen 4 kişilik Böcek ailesi zehirlendi! 3 ve 6 yaşındaki 2 çocuk hayatını kaybetti! Anne-baba ağır yaralı

ANNE ENTÜBE EDİLDİ



Anne Çiğdem Böcek de polise yaptığı açıklamada Ortaköy'de midyeyi altmış yaşlarında, kır saçlı bir seyyar satıcıdan satın aldıklarını belirtti. Kumpircilerin olduğu sokakta kadın çalışanların bulunduğu, ahşap oturaklı bir işletmede eşinin ve oğlunun kokoreç, kendisinin tavuk tantuni, kızının ise sucuk ekmek yediğini söyledi. Çiğdem Böcek'in de hastanedeyken entübe edildiği öğrenildi.