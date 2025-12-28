Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA: İstanbul'da 34 adrese operasyon: Ünlülerin mekanlarına narkotik baskını! Kokain,Skunk,tabanca...
Giriş Tarihi: 28.12.2025 11:29 Son Güncelleme: 28.12.2025 11:51

SON DAKİKA: İstanbul'da 34 adrese operasyon: Ünlülerin mekanlarına narkotik baskını! Kokain,Skunk,tabanca...

Ünlülerin uğrak noktaları arasında gösterilen aralarında Bebek, Suma Han'ında bulunduğu İstanbul’daki lüks otel ve eğlence mekanlarına eş zamanlı narkotik baskını düzenlendi. 34 adreste yapılan aramalarda kokain ve Skunk'un yanı sıra ruhsatsız tabanca ve mermi ele geçirildi, aranan 3 kişi yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlülere yönelik başlattığı uyuşturucu soruşturmasının ardından, ünlülerin uğrak noktaları arasında gösterilen, geceliği 25 bin TL'den başlayan lüks oteller ile eğlence mekanlarına narkotik baskını düzenlendi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü operasyonda saat 01.00'da düğmeye basıldı, 34 otel ve eğlence mekânına eş zamanlı baskın yapıldı.

NARKOTİK EĞLENCESİNE POLİS BASKINI

Operasyon kapsamında arama yapılan adreslerden Amaya isimli iş yerinde yaklaşık 1 gram kokain ele geçirildi. Taksim Club IQ isimli iş yerinde ruhsatsız tabanca ile tabancaya ait 2 şarjör ve 19 mermi bulundu.

Kastel Elektro Müzik'te ise 100 mermi ile yaklaşık 1 gram skunk ele geçirildi. Lüks otellerden Bebek Oteli'ndeki aramalarda 2 parça halinde yaklaşık 2 gram kokain, 3 parça halinde likit esrar olduğu değerlendirilen madde ve uyuşturucu aparatları tespit edildi. Suma Han'da ise satışa hazır 4 parça halinde yaklaşık 4 gram kokain ele geçirildi.

34 MEKANIN 5'İNDE SUÇ ÇIKTI

Aramalarda, 34 işletmede yapılan kontrollerde hakkında arama kararı bulunan 3 kişi yakalandı. Bir kişi hakkında "uyuşturucu imal ve ticareti" suçundan, bir kişi hakkında ise ruhsatsız silah bulundurmaktan işlem yapıldı.

Yapılan denetimlerde 5 mekânda uyuşturucu, silah ve fuhşa ilişkin deliller tespit edildi.

