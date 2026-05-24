SON DAKİKA: İstanbul'da akılalmaz kuvöz skandalı: 17 günlük Asel bebek ölümden döndü! "Hemşire koyulmaması gereken bir yere koydu"

Asel bebek 17 günlükken tedavi için götürüldüğü özel hastanede ölümün eşiğinden döndü. "İnsan sağlığı üzerinden ticaret yapılmamalı, biz çektik başka ailelerin canı yanmasın" diyen baba Yasin Baş şu ifadeleri kullandı, "Akciğer enfeksiyonundan kaynaklı solunum yetmezliği nedeniyle kızımız Asel'i hastaneye götürdük. Kırmızı alanda müdahale edildi yenidoğan ünitesinde yer olmadığı için Florya'da bir özel hastaneye sevk edildi.
"ASEL'İ GÖRÜNCE ŞOKE OLDUK"
Yatışı yapıldı kuvöze koydular daha 12 saat geçmeden anne sütü getirmeye geldik fakat bebeğimizi göstermediler bize ve beklememiz gerektiğini söylediler. Diğer aileler çocuklarını gördüler biz göremedik ve sonradan doktorlar bizi yanına çağırdı. Asel'i görünce şoke olduk kolu sargılıydı bebeğimizin kustuğunu bundan kaynaklı kuvözün içerisindeki çarşafın değiştirildiğini ve hemşirenin bebeği yan tarafta koyulmaması gereken yere bırakmasından kaynaklı vücudunun yandığını söylediler.
KUVÖZÜN BAKIMININ YAPILMADIĞI ORTAYA ÇIKTI
Neye uğradığımızı şaşırdık. Büyük bir şok yaşadık. Akşam 5 gibi hastane yönetimi beni aradı ve yanık ünitesinin olmadığını bebeğin sevk edilmesi gerektiğini söylediler. Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Hem akciğer enfeksiyonundan kaynaklı hem de yanıktan kaynaklı tedavi görmeye başladı. 15-20 gün içerisinde 4-5 tane ameliyat geçirdi. Doktorlar solunum probleminin olduğunu ve sürecin zor geçeceğini söylediler 1-2 kere entübe edildi. 18 Aralık 2024'te CİMER'e şikayette bulundum.
Ayrıca savcılığa suç duyurusunda bulundum. Bize hastane tarafından hemşirenin hatası olduğu söylenmişti ancak savcılık tarafından gelen kağıtla gerçek ortaya çıktı. Kuvözün bakımı esnasında ısıtıcının takılması gereken koruma kapağının takılmadığını öğrendik. Asel şu an bir buçuk yaşında tedavisi devam ediyor. Sağ bacağından parça alınıp koluna yama yapıldı.
SORUMLULAR CEZALARINI ÇEKSİN
Büyük bir ihmal var ortada bugün çocuğum hayatta olmayabilirdi. Asel iyileştikten sonra kolunda güçsüzlük vardı fizik tedavi gördü kolunun güçlenmesi için bizim için çok zor bir süreçti. Hem nöroloji hem yanık ünitesinden doktorlar takibini sağlıyor. Keşke bu durum hiç yaşanmasaydı çocuğumu her gördüğümde içimiz kan ağlıyordu. 2 çocuğumuz var diğeri 5 yaşında hastaneye gittiğimizde 'Asel geri gelecek mi?' diye sorular soruyor. Benim canım yandı başka anne babaların canı yanmasın."