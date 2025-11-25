Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA | İstanbul'da bazı vapur seferleri iptal edildi!
Giriş Tarihi: 25.11.2025 09:05 Son Güncelleme: 25.11.2025 09:23

SON DAKİKA | İstanbul'da bazı vapur seferleri iptal edildi!

İstanbul'da elverişsiz hava koşulları sebebiyle sabah saatlerindeki bazı vapur ve İstanbul Deniz Otobüsü (İDO) seferleri iptal edildi. İşte iptal edilen seferler...

DHA

Şehir Hatları ve İDO'nun internet sayfalarından yapılan açıklamaya göre elverişsiz hava şartları nedeniyle özellikle sabah saatlerindeki bazı seferlerin iptal edildiği duyuruldu. Şehit Hatları'ndan yapılan duyuruda, "Değerli yolcularımız, elverişsiz hava koşulları sebebiyle aşağıda belirtilen hatlardaki seferlerimiz yapılamayacaktır" denildi.

İPTAL EDİLEN SEFERLER

Şehir Hatları

06.15 ve 06.50 Beykoz- Eminönü hattı seferleri

07.00 Beykoz-Eminönü Seferi

07.05 Sarıyer-Eminönü Seferi

07.25 Beykoz-Üsküdar Seferi

İDO:

08.00 Yalova-Pendik ve 09.00 Pendik-Yalova

10.00'dan 20.00'a kadar olan bütün Yalova Pendik seferlerinin yeni bir duyuruya kadar iptal edildiği açıklandı.

İstanbul'da vapur seferleri iptal edildi | Video

