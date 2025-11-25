İstanbul'da vapur seferleri iptal edildi | Video
25.11.2025 | 08:56
İstanbul'da kötü hava şartları sebebiyle sabah saatlerindeki vapur ve İstanbul Deniz Otobüsü (İDO) seferleri iptal edildi.
Şehir Hatları ve İDO'nun İnternet sayfalarından ve sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya göre elverişsiz hava şartları nedeniyle özellikle sabah saatlerindeki seferlerin iptal olduğu açıklandı.
İPTAL OLAN SEFERLER
Şehir Hatları:
06.15 ve 06.50 Beykoz- Eminönü hattı seferleri
07.00 Beykoz-Eminönü Seferi
07.05 Sarıyer-Eminönü Seferi
07.25 Beykoz-Üsküdar Seferi
İDO:
08.00 Yalova-Pendik ve 09.00Pendik-Yalova
10.00'dan 20.00'a kadar olan bütün Yalova Pendik seferlerinin yeni bir duyuruya kadar iptal edildiği açıklandı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:11
İstanbul'da vapur seferleri iptal edildi | Video 25.11.2025 | 08:56
04:49
Bursa'da şüpheli yangın kabusu büyüyor! Aynı apartmanda 6. yangın | Video 25.11.2025 | 08:55
03:09
02:26
01:14
02:08
01:03
01:20
Tek şeritli yoldaki hızıyla 'Pes' dedirten mikser sürücüsü kamerada | Video 24.11.2025 | 09:53
00:21
İstanbul'da musluklardan kirli su akmasına vatandaşlardan tepki | Video 24.11.2025 | 08:59
00:19
Düğün salonundaki kavga kamerada | Video 24.11.2025 | 08:59
07:43
00:45
01:09
03:57
Güngören’de tekstil fabrikası alev alev yandı | Video 23.11.2025 | 13:17
05:55
Almanya’dan Türkiye’ye geldi, 200 milyon lira dolandırıldı | Video 23.11.2025 | 11:34
03:14
06:31
01:11
08:41
Tortum Gölü üzerinde yüzen ev ilgi odağı oldu | Video 23.11.2025 | 09:57
00:26
Beyoğlu'nda güven timleri yankesiciyi suçüstü böyle yakaladı | Video 22.11.2025 | 17:07