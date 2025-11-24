SON DAKİKA: İstanbul’da dolu ve hortum paniği! Meteoroloji’den kar uyarısı! Çok kuvvetli geliyor

İstanbul'da yaşanan bu hava hareketliliği, haftanın ilk iş gününde trafiği adeta felç etti. Özellikle sabah saatlerinde ana arterler, sahil yolları, D-100 ve TEM Otoyolu üzerinde uzun araç kuyrukları oluştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu haritasına göre, Avrupa ve Anadolu Yakası'nda yoğunluk yüzde 90 seviyelerine kadar ulaştı. Toplu ulaşım noktalarında, özellikle metrobüs ve metro aktarma istasyonlarında da büyük bir kalabalık ve aksamalar yaşandı.
İSTANBUL'A DOLU YAĞDI
İstanbul'un Avrupa Yakası'nda bazı ilçelerde, aniden başlayan dolu yağışı etkili oldu. Yağışa hazırlıksız yakalananlar, korunmak için kapalı alanlara sığınmaya çalıştı. Kısa süre etkili olan dolu nedeniyle Bağcılar'da bazı noktalar beyaza büründü. Yağış daha sonra yerini yağmura bıraktı. Yağmurun gün boyu aralıklarla etkili olacağı tahmin ediliyor.
BÜYÜKÇEKMECE'DE HORTUM PANİĞİ
İstanbul Büyükçekmece'de hortum görüldü. Denizde çıkan hortum cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu raporunda İstanbul için sağanak yağmur uyarısında bulunuldu. İstanbul Büyükçekmece açıklarında öğle saatlerinde hortum çıktı. Denizde çıkan hortum vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Paniğe neden olan hortum kısa süre içerisinde kayboldu.
MGM tarafından yapılan son tahminlere göre, hava sıcaklıkları batı ve iç kesimlerde 3 ila 5 derece azalacak, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik beklenmiyor. Bugün için Marmara'nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu ve Batı Karadeniz başta olmak üzere birçok ilde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar devam edecek. Ancak en kritik uyarı, Muğla'nın doğusu, Antalya, Isparta, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olacağı yönünde. Ani sel, su baskını ve ulaşım aksamalarına karşı bu illerde yaşayan vatandaşların son derece dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.
METEOROLOJİ'DEN KAR UYARISI
Yaklaşan Kar Uyarısı ise yurdun büyük bir bölümü için kış hazırlıklarının başlaması gerektiğini gösteriyor. Meteoroloji raporunda, Pazar günü itibarıyla başlayacak olan kar yağışının yurdun birçok kentini etkisi altına alması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte kış şartlarına uyumun sağlanması, özellikle seyahat planları olan vatandaşlar için büyük önem taşıyor. Rüzgarın ise genellikle güneyli yönlerden hafif ve orta kuvvette esmesi tahmin ediliyor.