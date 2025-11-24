SON DAKİKA: İstanbul’da dolu ve hortum paniği! Meteoroloji’den kar uyarısı! Çok kuvvetli geliyor

MGM tarafından yapılan son tahminlere göre, hava sıcaklıkları batı ve iç kesimlerde 3 ila 5 derece azalacak, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik beklenmiyor. Bugün için Marmara'nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu ve Batı Karadeniz başta olmak üzere birçok ilde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar devam edecek. Ancak en kritik uyarı, Muğla'nın doğusu, Antalya, Isparta, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olacağı yönünde. Ani sel, su baskını ve ulaşım aksamalarına karşı bu illerde yaşayan vatandaşların son derece dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.