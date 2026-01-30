SON DAKİKA... İstanbul’da düşük faizli kredi vaadiyle vurgun! 6 kişiden 1 milyon 820 bin lira para ile 113 gram altın topladılar...

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 21-26 Ocak tarihlerinde Üsküdar ve Kadıköy'de 6 müştekinin, düşük faizli kredi vaadiyle dolandırıldıkları yönündeki şikayetleri üzerine çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda şüphelilerin internetten kredi araştıran insanları bulup onlara düşük faizle kredi çıkaracaklarını söyledi.
TELEFONLARINI TESLİM EDİP BEKLEDİLER
Buna inanan 6 kişi İstanbul'da dolandırıcıların söylediği bir kafede bir araya geldi. 6 kişi masada otururken şüpheliler onların kimlik ve mobil uygulama bilgilerini aldı. Ardından hepsi cep telefonlarını dolandırıcılara teslim etti. Şüpheliler şahısların başında bir kişi bırakıp telefonlarla kaçtı. Hepsinin adına mobil uygulamadan önce kredi çektiler sonra kendi hesaplarına aktardılar.
KAFEDE TOPLAYIP MİLYONLUK VURGUN YAPTILAR
Tam 1 milyon 820 bin lira parayı kendi hesaplarına geçiren dolandırıcılar kayıplara karışmadan önce yatırıp vadiyle de aynı kişilerden 113 gram altın aldılar. Akıl almaz yöntemi kredi ödemeleri karşılarına çıkınca fark eden mağdurların şikayetçi olduğu ortaya çıktı.
3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Şikayet üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince kimlik ve adres bilgileri tespit edilen 4 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.