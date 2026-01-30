SON DAKİKA... İstanbul’da düşük faizli kredi vaadiyle vurgun! 6 kişiden 1 milyon 820 bin lira para ile 113 gram altın topladılar...

TELEFONLARINI TESLİM EDİP BEKLEDİLER

Buna inanan 6 kişi İstanbul'da dolandırıcıların söylediği bir kafede bir araya geldi. 6 kişi masada otururken şüpheliler onların kimlik ve mobil uygulama bilgilerini aldı. Ardından hepsi cep telefonlarını dolandırıcılara teslim etti. Şüpheliler şahısların başında bir kişi bırakıp telefonlarla kaçtı. Hepsinin adına mobil uygulamadan önce kredi çektiler sonra kendi hesaplarına aktardılar.