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Giriş Tarihi: 30.6.2023 16:18 Son Güncelleme: 30.6.2023 16:59

SON DAKİKA: İstanbul’da korkutan yangın: Bir anda alevler yükseldi!

İstanbul Tuzla’da Kurban Bayramı’nın üçüncü günü yürekler ağza geldi. Bir geri dönüşüm tesisinde alevler, bir anda yükseldi. Tedbir amacıyla Marmaray seferleri durdurulurken yangının kontrol altına alındığı belirtildi.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
SON DAKİKA: İstanbul’da korkutan yangın: Bir anda alevler yükseldi!

Tuzla Marmaray hattının hemen yakınında bulunan geri dönüşüm tesislerinde saat 16.00'da yangın çıktı.

Çıkan yangından yükselen dumanlardan dolayı hemen itfaiyeye ve polis ekiplerine haber verildi. Geri dönüşüm merkezinde kağıt ve plastik maddelerinin olmasından dolayı çıkan yangın nedeniyle hemen yakınında bulunan Marmaray hattında seferler durduruldu.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin kısa sürede müdahalesi ile geniş alanda devam eden yangın 16.30'da yangın kontrol altına alındı.

SEFERLER NORMALE DÖNDÜ

Yangının kontrol alınmasının hemen sonrasında durdurulan Marmaray seferleri tekrar normale döndürüldü.

Tuzla'da geri dönüşüm tesisinde korkutan yangın! | Video

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SON DAKİKA: İstanbul’da korkutan yangın: Bir anda alevler yükseldi!
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