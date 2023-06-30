SON DAKİKA: İstanbul’da korkutan yangın: Bir anda alevler yükseldi!

Tuzla Marmaray hattının hemen yakınında bulunan geri dönüşüm tesislerinde saat 16.00'da yangın çıktı.
Çıkan yangından yükselen dumanlardan dolayı hemen itfaiyeye ve polis ekiplerine haber verildi. Geri dönüşüm merkezinde kağıt ve plastik maddelerinin olmasından dolayı çıkan yangın nedeniyle hemen yakınında bulunan Marmaray hattında seferler durduruldu.
SEFERLER NORMALE DÖNDÜ
Yangının kontrol alınmasının hemen sonrasında durdurulan Marmaray seferleri tekrar normale döndürüldü.
Tuzla'da geri dönüşüm tesisinde korkutan yangın! | Video