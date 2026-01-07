SON DAKİKA… İstanbul’da kuaföre giden kadın öyle bir şey yaptı ki: IBAN ile ödeme yapacağım deyip…

Baktım, gelmemiş. Kendisini bekletiyorum. Bir şeyler anladım ama yine bir şeye vermek istemedim. Bekliyorum, 'Bir şeyi yanlış yazmışım' dedi. Yine verdik ibanı ona. Bekle, bekle 'Yine gelmiyor hanımefendi' dedik. Saat 18.00 oldu. Kapatma saatimiz yaklaştı. 'Arkadaşım gelecek' dedi. Taksi gibi bir araç geldi. Kaçacak, dedim. Bindi taksiye, 'Hanımefendi, paranız' falan dedim. 'Çantam dükkanda' dedi. Bıraktığı poşet içerisinde eski bir bond çanta. Ondan sonra gitti. Başka yerlere de yapmış diye duyduk. Bu bize ders oldu. Başkalarının başına gelmesin diye Avcılar'daki sosyal medya sayfasında paylaştım" dedi.