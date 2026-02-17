SON DAKİKA: İstanbul’da narkotik operasyonu: 18 şüpheli yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçuna karıştığı belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.
17 Şubat 2026 tarihinde gerçekleştirilen operasyonda, toplam 18 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şüpheliler hakkında başlatılan tahkikatın devam ettiği öğrenildi.