SON DAKİKA: İstanbul’da narkotik operasyonu: 18 şüpheli yakalandı

Giriş Tarihi: 17.02.2026 08:56

İstanbul’da Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul Emniyeti tarafından düzenlenen operasyonda, uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen 18 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında yürütülen soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçuna karıştığı belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

17 Şubat 2026 tarihinde gerçekleştirilen operasyonda, toplam 18 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şüpheliler hakkında başlatılan tahkikatın devam ettiği öğrenildi.

