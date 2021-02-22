Son dakika: İstanbul’da ölü yunus karaya vurdu!

Son dakika haberler...Üzücü olay, saat 11.20 sıralarında Beyoğlu Karaköy İskelesi mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir yunus karaya sürüklendi. Yunusun hareketsiz şekilde durduğu fark eden vatandaşlar, durumu İstanbul Çevre Yönetimi Sanayi ve Ticaret A.Ş. (İSTAÇ) yetkililerine bildirdi.