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Giriş Tarihi: 22.2.2021 12:51 Son Güncelleme: 26.3.2022 09:46

Son dakika: İstanbul'da ölü yunus karaya vurdu!

DHA
Son dakika: İstanbul’da ölü yunus karaya vurdu!

Son dakika haberler...İstanbul Beyoğlu'nda üzücü bir olay yaşandı. Ölü bir yunus, karaya vurdu. Yunusun gözünün kenarında kurşun deliği olduğu tahmin edilen yara dikkat çekti. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika haberler...Üzücü olay, saat 11.20 sıralarında Beyoğlu Karaköy İskelesi mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir yunus karaya sürüklendi. Yunusun hareketsiz şekilde durduğu fark eden vatandaşlar, durumu İstanbul Çevre Yönetimi Sanayi ve Ticaret A.Ş. (İSTAÇ) yetkililerine bildirdi.

Olay yerine gelen İSTAÇ ekipleri, yunusun tekneye çıkarıp götürdü. Yapılan ilk incelemelerde yunusun gözünün hemen yanındaki kurşun deliği olduğu tespit edildi.

Ayrıca yunusun kuyruğunda da ağ izleri olduğu belirlendi.

Olay ile ilgili inceleme devam ediyor...

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Son dakika: İstanbul'da ölü yunus karaya vurdu!
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