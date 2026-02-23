SON DAKİKA: İstanbul’da 'Şapkalı Volkan' kabusu sona erdi: Ünlü yönetmeni vuran, S Class Otomotiv'i kurşunlayan çeteye 5. dalga darbesi!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince, "kasten öldürme", "kasten yaralama", "iş yeri kurşunlama", "yağma", "tehdit" ve "haraç" suçları başta olmak üzere birçok ilçede 55 eyleme katıldıkları gerekçesiyle 'Şapkalı Volkan' grubu üyesi 41 şüpheli İstanbul Merkezli 5 ilde yapılan operasyonla gözaltına alındı.
KOKAİN ELE GEÇİRİLDİ
Gasp Büro Ekiplerince yapılan operasyonlarda 1 kilo 132 gram "taş kokain" olarak tabir edilen uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüphelilerden 7'sinin kadın, 3'ünün ise 18 yaşından küçük olduğu, polis ekiplerinin de örgüte yönelik düzenlediği 5. dalga operasyon olduğu öğrenildi. Böylece emniyetteki işlemleri tamamlanan 41 şüpheli adliyeye sevk edildi.
LİDERLERİ KIRMIZI BÜLTEN ARDINDAN YAKALANDI
Çetenin lideri Volkan Ramazan A. ve beraberindeki 3 kişi hakkında İnterpol tarafından kırmızı bülten çıkarıldı. Lider Volkan Ramazan A., Fransa'da yakalanarak cezaevine gönderildi. Şüphelinin Türkiye'ye iadesi için işlemlerin sürdüğü bildirildi. Örgütün sanal ağlar kullanarak 18 yaşından küçük çocuklara güç ve para vaat ederek suça sürükledikleri, eylem sonucunda da para vermedikleri öğrenildi.
ÜNLÜ YÖNETMENE SALDIRIYI DA BU ÇETE YAPMIŞTI
İstanbul'da aralarında kanlı saldırıların da bulunduğu 55 olay gerçekleştirdiği belirlenen çete, yönetmen Seren Yüce'yi 'O işin bedeli 5 milyon parayı vereceksin' mesajıyla tehdit ederek kurye kılığında vurarak yaralamıştı. Çete, müşteri ve yatırımcıları 11 milyar TL dolandırarak kayıplara karışan Şahin Ç.nin sahibi olduğu S Class Otomotiv'i de 20 milyon TL haraç için kurşunlamasıyla gündeme gelmişti. Çete son olarak Kocaeli Gebze'de yaşayan İpek ailesini hedef almış, 500 bin dolar haraç isteyerek evlerini kurşunlamıştı. Daha sonra da eve el bombalı saldırı tehdidinde bulunmuştu.