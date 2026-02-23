SON DAKİKA: İstanbul’da 'Şapkalı Volkan' kabusu sona erdi: Ünlü yönetmeni vuran, S Class Otomotiv'i kurşunlayan çeteye 5. dalga darbesi!

ÜNLÜ YÖNETMENE SALDIRIYI DA BU ÇETE YAPMIŞTI

İstanbul'da aralarında kanlı saldırıların da bulunduğu 55 olay gerçekleştirdiği belirlenen çete, yönetmen Seren Yüce'yi 'O işin bedeli 5 milyon parayı vereceksin' mesajıyla tehdit ederek kurye kılığında vurarak yaralamıştı. Çete, müşteri ve yatırımcıları 11 milyar TL dolandırarak kayıplara karışan Şahin Ç.nin sahibi olduğu S Class Otomotiv'i de 20 milyon TL haraç için kurşunlamasıyla gündeme gelmişti. Çete son olarak Kocaeli Gebze'de yaşayan İpek ailesini hedef almış, 500 bin dolar haraç isteyerek evlerini kurşunlamıştı. Daha sonra da eve el bombalı saldırı tehdidinde bulunmuştu.