SON DAKİKA | İstanbul’da suç örgütlerine yardım eden kişilere operasyon: 17 gözaltı kararı

Son dakika haberi: Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yeni nesil suç örgütlerine yönelik kapsamlı operasyonda yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul merkezli yürütülen operasyonda, yeni nesil silahlı suç örgütü olarak bilinen "Casperlar" grubuna darbe vuruldu. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen titiz takiple aralarında kamu görevlisi de olan 17 şüpheliye yönelik gözaltı kararı verildi.

DİJİTAL VERİLER İHANETİ BELGELEDİ

Ocak ayında gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda ele geçirilen dijital materyaller üzerinde yapılan incelemelerde, örgüt üyelerinin bazı kamu görevlileriyle menfaat ilişkisine girdiği ve bu isimleri "bilgi kaynağı" gibi kullandığı tespit edildi.

ÖRGÜTE "BİLGİ" SERVİS ETMİŞLER

İncelemeler sonucunda, örgüt hiyerarşisinde hareket ettikleri değerlendirilen kamu görevlilerinin; adli mercilerce yürütülen gizli soruşturmaları, suç ve aranma kayıtlarını, ayrıca araç ve yakalama bilgilerini yetkilerini kötüye kullanarak örgüte sızdırdıkları anlaşıldı.

6 İLDE ŞAFAK BASKINI: 17 GÖZALTI

Başsavcılığın talimatıyla bugün sabah saatlerinde İstanbul merkezli olmak üzere Muğla, Bursa, Giresun, Mersin ve Şırnak illerinde operasyon için düğmeye basıldı. Operasyon kapsamında 9 polis memuru, 1 zabıt katibi, 1 gümrük muhafaza memuru, 1 müstafi (ayrılmış) polis memuru olmak üzere toplamda 17 şüpheliye yönelik gözaltı, arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi.

Dijital materyallerin incelemesi devam ederken, şüpheli sayısının önümüzdeki günlerde artacağı değerlendiriliyor.