SON DAKİKA... İstanbul’da trafiğinde yol verme kavgası: ’Kafanı gözünü kıracağım’ diyerek balta ile saldırdı!

'DAYAK YİYECEKSİN' DEYİP ÜZERİNE YÜRÜDÜ!

Bu sırada sürücü, motokurye Yaşar D.'nin üzerine yürüyerek 'Harbi dayak yiyeceksin', 'Kafanı gözünü kıracağım' diyerek tehditte bulundu. Devam eden tartışmada sürücünün yanındaki kişi ise, elindeki keserle araçtan inerek, 'Senin aklını alırım' diye bağırıp motokuryenin üstüne yürüdü.