İstanbul Ataşehir'de trafik tartışmasında keserli saldırı

27.11.2025 | 11:03

İstanbul Ataşehir'de motosikletli kurye Yaşar D. ile hafif ticari araç sürücüsü arasında iddiaya göre trafikte yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Hafif ticari araç sürücüsü, kuryeye 'Dayak yiyeceksin' ve 'Kafanı gözünü kıracağım' cümleleriyle tehditte bulundu. Ardından şoförün yanında bulunan kişi elindeki keserle aracından inerek motosikletli kuryeye saldırdı. Yaşananlar kask kamerasına yansıdı.