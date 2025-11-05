Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA | İstanbul'da trafik durma noktasına geldi! Yoğunluk yüzde 90 seviyesine ulaştı
Giriş Tarihi: 5.11.2025 17:46 Son Güncelleme: 5.11.2025 18:06

SON DAKİKA | İstanbul'da trafik durma noktasına geldi! Yoğunluk yüzde 90 seviyesine ulaştı

Son dakika haberleri... Megakent İstanbul'da etkili olan sağanak yağış sonrası trafik felç oldu. İBB trafik yoğunluk haritası verilerine göre trafik yoğunluğu yüzde 90 seviyesine ulaştı.

Son dakika haberleri... Meteroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonrası İstanbul'da sağanak yağış etkili oldu. Yağmurun ardından iş çıkış saatlerinde trafik durma noktasına geldi. Uzun süre duran trafikte kalan vatandaşlar İBB yönetimine tepki gösterdi.

İBB Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre, trafik yoğunluğu yüzde 90 olarak ölçüldü.

İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?

İstanbul'da havanın parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Kuzey ve kuzeydoğu(Poyraz) yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli (30-50 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

