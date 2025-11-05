SON DAKİKA | İstanbul’da trafik durma noktasına geldi! Yoğunluk yüzde 90 seviyesine ulaştı

İBB Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre, trafik yoğunluğu yüzde 90 olarak ölçüldü.

İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?

İstanbul'da havanın parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.



RÜZGAR: Kuzey ve kuzeydoğu(Poyraz) yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli (30-50 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.