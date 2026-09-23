SON DAKİKA | İstanbul’da trafik yoğunluğu: Yağışlar etkisini sürdürüyor! Yüzde 78’e ulaştı...

SON DAKİKA | Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından sabah saatlerinde başlayan yağışla birlikte İstanbul genelinde trafik yoğunluğu arttı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre sabahın ilk saatlerinde kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 65 olarak ölçüldü. Avrupa Yakası'nda yoğunluk yüzde 56 olarak kaydedilirken, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 78'e ulaştı.