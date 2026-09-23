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Giriş Tarihi: 23.09.2026 09:00 Son Güncelleme: 23.09.2026 09:21

SON DAKİKA | İstanbul'da trafik yoğunluğu: Yağışlar etkisini sürdürüyor! Yüzde 78'e ulaştı...

SON DAKİKA | İstanbul’da güne yağışla başlayan kent sakinleri, sabah saatlerinde yoğun trafikle karşı karşıya kaldı. Erken saatlerde etkisini artıran yağmur, özellikle işe ve okula gitmek için yola çıkan vatandaşların ulaşımını olumsuz etkiledi. Kentin birçok noktasında araç yoğunluğu oluşurken, sürücüler trafikte güçlükle ilerledi.

İHA Yaşam
SON DAKİKA | İstanbul’da trafik yoğunluğu: Yağışlar etkisini sürdürüyor! Yüzde 78’e ulaştı...
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SON DAKİKA | Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından sabah saatlerinde başlayan yağışla birlikte İstanbul genelinde trafik yoğunluğu arttı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre sabahın ilk saatlerinde kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 65 olarak ölçüldü. Avrupa Yakası'nda yoğunluk yüzde 56 olarak kaydedilirken, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 78'e ulaştı.

YAĞIŞ ETKİLİ OLDU

Yağışın etkisiyle ana arterlerde araç kuyrukları oluşurken, işe ve okula gitmek için yola çıkan vatandaşlar da zor anlar yaşadı. Özellikle D-100 Karayolu Bostancı mevkisinde trafik yoğunluğu dikkat çekti.

Yağışların gün içerisinde aralıklarla etkisini sürdürmesinin beklendiği öğrenildi.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#İSTANBUL #ANADOLU YAKASI #METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

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SON DAKİKA | İstanbul'da trafik yoğunluğu: Yağışlar etkisini sürdürüyor! Yüzde 78'e ulaştı...
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