Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 83’e kadar çıktı!
Giriş Tarihi: 14.2.2025 19:15 Son Güncelleme: 14.2.2025 19:15

Son dakika: İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 83’e kadar çıktı!

Haftanın son mesai gününde evine dönmek isteyenler trafiğe takıldı. Yoğunluk yüzde 83’lere kadar çıkarken, trafik durma noktasına geldi.

İHA
Son dakika: İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 83’e kadar çıktı!

Haftanın son mesai gününde İstanbul'da oluşan yoğun trafik, akşam iş çıkış saatinde giderek arttı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre trafik yoğunluğu yüzde 83 olarak ölçüldü.

Şehrin her iki yakasında da trafik yoğunluğu yaşanırken, D-100 Karayolu'nun her iki istikametinde de araçlar ilerlemekte zorluk yaşadı. Trafik yer yer durma noktasına gelirken uzun araç kuyrukları oluştu.

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Son dakika: İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 83’e kadar çıktı!
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