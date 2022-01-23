Son dakika! İstanbul’da üniversitelere 2 gün kar tatili verildi

Son dakika haberi... Türkiye'nin büyük bir bölümü kara teslim olurken, yağışlar İstanbul'da da etkisini artırarak devam ediyor. İstanbul Valisi yaptığı açıklamalar ile alınan tedbir kararlarını bildirdi.
İstanbul Valisi Yerlikaya yaptığı açıklamada üniversitelerin 2 gün tatil edildiğini duyurdu. Sosyal medyada paylaşımda bulunan Yerlikaya, "Sevgili üniversite öğrencilerimiz, şehrimizdeki yoğun kar yağışı nedeniyle üniversite rektörlerimiz ile yaptığımız görüşmeler sonrası, İstanbul'daki üniversitelerimizde eğitime ve sınavlara 2 gün süreyle (pazartesi-salı) ara verilmiştir. Önce sağlık, önce güvenlik." ifadelerini kullandı.