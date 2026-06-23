SON DAKİKA… İstanbul’da yeni evli Sevil Yengeç’in gizemli ölümü! Eşi o halde buldu: Son notu ortaya çıktı…

'ANNE SANA LAYIK OLAMADIM'

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede Sevil Yengeç D.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. İfadesine başvurulan Furkan D.'nin eşini salonda asılı halde gördüğünü, ipten indirerek sağlık ekiplerine haber verdiğini söylediği öğrenildi. Olay yerindeki incelemelerin ardından Sevil Yengeç D.'nin cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Evde yapılan incelemelerde ise polis ekipleri 'Anne sana layık olamadım' yazılı bir not buldu.