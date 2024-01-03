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Giriş Tarihi: 3.1.2024 18:12 Son Güncelleme: 3.1.2024 18:13

SON DAKİKA! İstanbul’da yılın ilk cinayeti işlendi: Kendisine silah çeken oğlunu öldürüp polisi aradı

İstanbul’da yeni yılın ilk cinayeti işlendi. Kağıthane’de madde bağımlısı 35 yaşındaki bir genç, silah çektiği babası tarafından vücudunun çeşitli yerlerinden vuruldu. Genç evde hayatını kaybederken, babası ise polisi arayarak teslim oldu. Gencin uyuşturucu parası yüzünden annesini ve babasını birçok kez darbettiği ve bıçak çektiği ortaya çıktı.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
SON DAKİKA! İstanbul’da yılın ilk cinayeti işlendi: Kendisine silah çeken oğlunu öldürüp polisi aradı

İstanbul'da 2024 yılının ilk cinayetinde baba oğlunu öldürdü. Olay, saat 02.30 sıralarında Kağıthane Nurtepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre madde bağımlısı olduğu öğrenilen 35 yaşındaki Ali Çiftçi, bir süredir uyuşturucu parası yüzünden kargo firmasından emekli babası Erol Çiftçi (56) ve annesi Sıdıka Çiftçi'yi darp etti.

Ailesinin bu yüzden evden kovduğu Ali Çiftçi, dün gece saatlerinde babasının olduğu eve geldi. Babasının eve almadığı genç, ona bir daha madde kullanmayacağına dair söz vererek ikna etti. Bunun üzerine baba Erol Çiftçi, oğlu Ali Çiftçi'yi eve almak için kapıyı açtı. O esnada oğlu babasına silah çekerek para istedi. İkili arasında çıkan arbedede elinden silahını alan Erol Çiftçi, oğlunu önce omzundan ardından da vücudunun çeşitli yerlerinden vurdu. Vücuduna isabet eden kurşunlar sonucu Ali Çiftçi, evde hayatını kaybetti.

BABASI TARAFINDAN VURULDU

Olayın ardından baba Erol Çiftçi, polisi arayarak oğlunu öldürdüğünü dair ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, genci kanlar içerisinde yerde buldu. Baba Erol Çiftçi ise olayda kullandığı silahla birlikte gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Gencin cenazesi ise olay yeri inceleme ve Cumhuriyet savcısının incelemeleri sonrasında cenaze aracıyla Bahçelievler Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu Başkanlığı morguna kaldırıldı.

"SİLAH ÇEKTİ ELİNDEN ALDIM"

Öte yandan emniyette ifadesi alınarak işlemleri yapılan Erol Çiftçi, "kasten öldürme" suçundan adli işlem yapılarak adliyeye sevk edildi. Baba Çiftçi, ifadesinde uzun süredir oğlunun kendisinden uyuşturucu madde için para istediğini, eşini ve kendisini darp ederek küfürler savurduğunu, bu yüzden oğlunu evden kovduğunu, olay günü oğlunun tatlı sözler söyleyerek kendisine kapıyı açtırdığını ve silah çektiğini söylediği ancak çıkan arbedede silahı elinden alarak oğluna ateş açtığını belirttiği bilgisine ulaşıldı.

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SON DAKİKA! İstanbul’da yılın ilk cinayeti işlendi: Kendisine silah çeken oğlunu öldürüp polisi aradı
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