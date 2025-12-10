SON DAKİKA… İstanbul’daki ilkokulda akran zorbalığı: 9 yaşındaki çocuk arkadaşının kolunu 2 yerinden kırdı!

"ÖĞRETMENE ŞİKAYET ETTİĞİ İÇİN KIRDIM"

Okulun ve karşı tarafın ailesinin şikayetten sonra eve geldiğini ifade eden anne Songül Gökdemir," Dedikleri tek şey 'biz çalışıyoruz ilgilenemiyoruz' oldu. Oğluma bunu yapan 4.sınıflar 3'üncü sınıfların katına inip çete şeklinde kapüşonlarını çekip itiyorlar. Başka çocuklara karşı da merdivenlerden itme var darp etme var. O gün öğrenci geçmiş olsun diye geldiklerinde sordum. Sabah öğretmene şikayet ettiği için intikam almış. Bana böyle söyledi. Kolunu çeviriyor arkaya doğru. Zaten çığlık çığlığa bağırıyor. Oğlumun arkadaşları geliyor. Kamera kayıtları yok çünkü kameranın görmediği yerde olmuş denildi" diye konuştu.