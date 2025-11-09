Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA: İstanbul'u sarsan cinayette yeni gelişme: Sinem Çeşim'in can verdiği kaçak villa yıkıldı!
Giriş Tarihi: 9.11.2025 11:12

SON DAKİKA: İstanbul'u sarsan cinayette yeni gelişme: Sinem Çeşim'in can verdiği kaçak villa yıkıldı!

İstanbul Çatalca'da 7 ay önce Sinem Çeşim'in (27) vahşice öldürüldüğü villada, çarpıcı bir gelişme yaşandı. Kaçak olduğu tespit edilen cinayet mahalli villa ve çevresindeki 3 kaçak yapı, belediye ekipleri tarafından yıkıldı. Gözler ise hala firari olan katil zanlısı Mehmet Şerif Tanrıkulu'nun yakalanma çalışmalarında.

DHA Yaşam
İstanbul Çatalca Binkılıç'ta, tüm Türkiye'yi sarsan Sinem Çeşim cinayetinde yeni bir perde açıldı. Genç kadının ayrılmak istediği erkek arkadaşı Mehmet Şerif Tanrıkulu tarafından bıçaklanarak hayatını kaybettiği villa, kaçak yapı olduğu belirlendikten sonra yerle bir edildi. Yıkım anları havadan da görüntülendi.

CİNAYET MAHALLİ VİLLA VE ÇEVRESİNDEKİ KAÇAK YAPILAR YIKILDI

Olayın yaşandığı Binkılıç'taki villa için, cinayetin ardından başlatılan incelemelerde kaçak yapı olduğu tespit edildi. Çatalca Belediyesi ekipleri, jandarma ve zabıta eşliğinde dün (9 Kasım 2025) saat 10.30 sıralarında bölgeye gelerek yıkım işlemini gerçekleştirdi.

Daha da dikkat çekeni, sadece cinayetin işlendiği villa değil, hemen yanında bulunan ve yine kaçak olduğu tespit edilen 3 villa daha yıkılarak toplamda 4 kaçak yapı ortadan kaldırıldı. Bu yıkım, hem yasa dışı yapılaşmaya karşı bir mesaj hem de acı olayın yaşandığı mekanın izlerinin silinmesi olarak yorumlandı.

AYRILIK İSTEĞİ VAHŞETE DÖNÜŞTÜ

Dehşet verici olay, 9 Nisan Çarşamba günü saat 14.00 sularında meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, Sinem Çeşim buluştuğu erkek arkadaşı Mehmet Şerif Tanrıkulu'na ayrılık kararını bildirdi. Bu durum üzerine ikili arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü ve Tanrıkulu, genç kadını acımasızca bıçakladı.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Sinem Çeşim, yoğun bakımda yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.

KATİL ZANLISI 7 AYDIR FİRARDA

Cinayetin hemen ardından olay yerinden kaçan Mehmet Şerif Tanrıkulu'nun kaçış anları, çevredeki güvenlik kameralarına yansımıştı.

Çatalca Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), cinayet zanlısı Tanrıkulu'nu yakalamak için 7 aydır aralıksız çalışmalarını sürdürüyor. Zanlının firari olması, Sinem Çeşim'in ailesi başta olmak üzere kamuoyunun adalet beklentisini artırıyor.

