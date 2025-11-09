SON DAKİKA: İstanbul’u sarsan cinayette yeni gelişme: Sinem Çeşim’in can verdiği kaçak villa yıkıldı!

İstanbul Çatalca Binkılıç'ta, tüm Türkiye'yi sarsan Sinem Çeşim cinayetinde yeni bir perde açıldı. Genç kadının ayrılmak istediği erkek arkadaşı Mehmet Şerif Tanrıkulu tarafından bıçaklanarak hayatını kaybettiği villa, kaçak yapı olduğu belirlendikten sonra yerle bir edildi. Yıkım anları havadan da görüntülendi.
CİNAYET MAHALLİ VİLLA VE ÇEVRESİNDEKİ KAÇAK YAPILAR YIKILDI
Olayın yaşandığı Binkılıç'taki villa için, cinayetin ardından başlatılan incelemelerde kaçak yapı olduğu tespit edildi. Çatalca Belediyesi ekipleri, jandarma ve zabıta eşliğinde dün (9 Kasım 2025) saat 10.30 sıralarında bölgeye gelerek yıkım işlemini gerçekleştirdi.
Daha da dikkat çekeni, sadece cinayetin işlendiği villa değil, hemen yanında bulunan ve yine kaçak olduğu tespit edilen 3 villa daha yıkılarak toplamda 4 kaçak yapı ortadan kaldırıldı. Bu yıkım, hem yasa dışı yapılaşmaya karşı bir mesaj hem de acı olayın yaşandığı mekanın izlerinin silinmesi olarak yorumlandı.
AYRILIK İSTEĞİ VAHŞETE DÖNÜŞTÜ
Dehşet verici olay, 9 Nisan Çarşamba günü saat 14.00 sularında meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, Sinem Çeşim buluştuğu erkek arkadaşı Mehmet Şerif Tanrıkulu'na ayrılık kararını bildirdi. Bu durum üzerine ikili arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü ve Tanrıkulu, genç kadını acımasızca bıçakladı.
Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Sinem Çeşim, yoğun bakımda yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.
KATİL ZANLISI 7 AYDIR FİRARDA
Cinayetin hemen ardından olay yerinden kaçan Mehmet Şerif Tanrıkulu'nun kaçış anları, çevredeki güvenlik kameralarına yansımıştı.