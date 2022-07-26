Son dakika: İstanbul’un göbeğinde vahşet! ’Son kez görüşelim’ dediği Elif Güneş’i katletti! Her detayı korkunç...

"ELİF ÇOK İYİ BİR İNSANDI"

Öte yandan, öldürülen Elif Güneş'in yakınları konuştu. Genç kadının komşusu Barış Ülfer, "Kendisi benim buradan komşum çok iyi bir insandı, kendisinden bugüne kadar herhangi bir sıkıntı görmedik. Bu cani 2 gün önce gelmiş kapının önünde kızı tokatlamış sonra Kadıköy'e çağırmış 'son bir kez daha görüşelim' demiş arabasına binip gitmiş. Kadıköy'de arabanın içerisinde tartışmaya başlıyorlar o esnada çekiyor silahını kafasına ve kalbine ateş ediyor. O esnada orada kızı öldürüyor. Hastaneye götürüyor, hastanenin kapısında 'abisi bunu vurdu' deyip kaçıyor gidiyor. Katil anlatıldığı kadarıyla doğru bir insan değil. Uyuşturucu maddeler var. Çocuk kızın başına bela oldu. Çok üzüldük gerçekten acı bir olay." dedi.