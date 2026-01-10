SON DAKİKA… İşte saniye saniye uyuşturucu baskını! Ekipler narko köpekler ile arama yaptı: Can Yaman ve Selen Görgüzel gözaltında!

Soruşturma kapsamında 'Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak', 'Uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak' ve 'Bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek' suçlarından 7 şüpheli gözaltına alındı.