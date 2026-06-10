SON DAKİKA | İstinaftan dönen Seçil Erzan davasında yeni gelişme: Yeniden yargılanma tarihi belli oldu

Kamuoyunda 'yüksek karlı gizli fon' olarak bilinen ve aralarında futbolcuların da bulunduğu kişileri dolandırmaktan 102 yıl 2 ay hapis cezası alan Seçil Erzan'ın davası İstinaf tarafından bozulmuştu. 17 Nisan günü kararını veren İstinaf, Seçil Erzan ve beraberindeki bazı sanıklar hakkındaki hapis cezalarını usul eksiklikleri nedeniyle bozup dosyayı yerel mahkemeye iade ederken, dosyadaki diğer bazı sanıklar hakkında verilen kararları ise hukuka uygun bularak onamıştı.