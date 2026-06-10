Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA | İstinaftan dönen Seçil Erzan davasında yeni gelişme: Yeniden yargılanma tarihi belli oldu
Giriş Tarihi: 10.06.2026 16:49 Son Güncelleme: 10.06.2026 16:58

SON DAKİKA | İstinaftan dönen Seçil Erzan davasında yeni gelişme: Yeniden yargılanma tarihi belli oldu

Kamuoyunda "yüksek karlı gizli fon" olarak bilinen ve aralarında futbolcularından bulunduğu kişileri dolandırmaktan 102 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılan Seçil Erzan davası İstinaf Mahkemesi'nden döndü. Tensip zaptını düzenleyen İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi, duruşmanın 11 Eylül günü görülmesine karar verdi.

Deniz YUSUFOĞLU Deniz YUSUFOĞLU Yaşam
SON DAKİKA | İstinaftan dönen Seçil Erzan davasında yeni gelişme: Yeniden yargılanma tarihi belli oldu
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Kamuoyunda 'yüksek karlı gizli fon' olarak bilinen ve aralarında futbolcuların da bulunduğu kişileri dolandırmaktan 102 yıl 2 ay hapis cezası alan Seçil Erzan'ın davası İstinaf tarafından bozulmuştu. 17 Nisan günü kararını veren İstinaf, Seçil Erzan ve beraberindeki bazı sanıklar hakkındaki hapis cezalarını usul eksiklikleri nedeniyle bozup dosyayı yerel mahkemeye iade ederken, dosyadaki diğer bazı sanıklar hakkında verilen kararları ise hukuka uygun bularak onamıştı.

DURUŞMA GÜNÜ BELLİ OLDU

Dosya yerel mahkeme olan İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesine ulaştı. Mahkeme tensip zaptını düzenleyerek yargılamanın 11 Eylül günü başlamasına karar verdi. Yeniden yargılanacak olan Erzan'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

DOSYALAR UZLAŞTIRMAYA GÖNDERİLDİ

Tensip zaptıyla birlikte Seçil Erzan'ın İsmail İbrahim Çağlar, Selçuk İnan, Nestor Fernando Muslera, Musa Mert Çetin, Ömer Kahraman, İbrahim Kocabaldır, Uğur Gözaçan, Nurettin Gözaçan, Nuray Şengüler, Kaan Sinih, Sevgil Sinih, Tursun Sinih, Fatih Altıntaş, Melis Özsüt Şener, Emre Çolak, Emrah Çolak, Bülent Çeviker, İnci Çeviker, Mert Zeydanlı, Deniz Güzel, Volkan Bahçekapılı, Emre Belözoğlu, Terim Arıcan, Buse Terim, Arda Turan, Burhan Taşpolat, Evrim Pınar Güzel'e yönelik eylemlerinin uzlaştırma kapsamında kalması ihtimaline binaen dosyanın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosuna gönderilmesine karar verildi. Seçil Erzan ve Rüya Sağır'ın Fatih Terim'e yönelik eylemleri ile ilgili dosya ise ayrıldı.

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Haber Girişi Hande Erdem - Editör
#SELÇUK İNAN

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SON DAKİKA | İstinaftan dönen Seçil Erzan davasında yeni gelişme: Yeniden yargılanma tarihi belli oldu
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