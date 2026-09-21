Son dakika | Fon soruşturmasında İsviçre detayı! Muhammed Yarız’ın milyar TL’lik para trafiğine 2 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı fon soruşturmasında ilk tespitler dosyadaki yerini aldı. Yapılan incelemelerde, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan'ın hesabından İsviçre'deki bir hesaba 15 milyon dolar aktarıldı saptandı. Soruşturma merceğindeki bir diğer isim olan Pusula Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı tutuklu Muhammed Yarız'ın ise yine İsviçre merkezli bir hesaba 25 milyon euro transfer ettiği belirlendi. Yurt dışına çıkarılan toplam döviz miktarı dikkat çekerken, para trafiğinin izi adım adım sürüldü.

25 MAYIS VE 4 EYLÜL'DEKİ ŞÜPHELİ İŞLEMLER MERCEK ALTINDA

Soruşturmayı derinleştiren emniyet ve yargı birimleri, yurt içi ve yurt dışı finansal hareketleri mercek altına almaya devam etti. İncelemelerde, tutuklu Muhammed Yarız'ın 25 Mayıs 2026 tarihinde İsviçre'deki hesabına 14 milyon 500 bin dolar gönderdiği tespit edilen Selim Dağbaşı kıskaca alındı. Finansal analizlerde ayrıca, 4 Eylül 2026 tarihinde iki ayrı işlemde toplam 970 milyon 360 bin TL'lik devasa bir transfer gerçekleştirdiği belirlenen Hamza Kablan da radara takıldı.

DEV OPERASYONDA PEŞ PEŞE GÖZALTILAR

Milyar lirayı bulan şüpheli işlem ve transferlerin deşifre edilmesinin ardından operasyon için düğmeye basıldı. İsviçre bağlantılı milyon dolarlık ve euro'luk para trafiğinde rol oynadığı belirlen Selim Dağbaşı ile Hamza Kablan, emniyet güçlerince düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör