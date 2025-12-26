SON DAKİKA… İzlanda soğukları İstanbul’da! Meteoroloji ve İstanbul Valiliği peş peşe uyardı: İşte kar yağışının etkili olacağı ilçeler…

SON DAKİKA… Aralık ayının bitmesine sayılı günler kala, kara kış kendini iyice hissettirmeye başladı.
İzlanda üzerinden gelen soğuk hava dalgasının, bu akşamdan itibaren tüm yurdu etkisi altına alması beklenirken Meteoroloji Genel Müdürlüğü ardı ardına kritik uyarılarını paylaştı.
HAVA DURUMU NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege (Denizli hariç), Doğu Akdeniz (Mersin hariç), İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
KARLA KARIŞIK YAĞMUR VE KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLACAK
Genellikle yağmur ve sağanak, akşam saatlerinden sonra İç Ege, Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; gece saatlerinden itibaren Zonguldak, Bartın ve Düzce çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
İSTANBUL İÇİN KAR UYARISI: BU AKŞAMDAN İTİBAREN ETKİSİNİ ARTIRACAK!
Meteoroloji'nin kar uyarısı yaptığı iller arasında İstanbul da yer alıyor… İzlanda'dan gelen soğuk hava dalgasının İstanbul'da da etkili olması ve mega kente ilk kar tanelerinin düşmesi bekleniyor. Meteoroloji'den alınan bilgiye göre hafta sonu İstanbul 1, Ankara, Balıkesir ve Bursa -3 dereceleri görecek.
METEOROLOJİ'NİN ARDINDAN İSTANBUL VALİLİĞİ DE UYARDI
MGM'nin yanı sıra İstanbul Valiliği de dondurucu soğuklara karşı uyardı. Buna göre İstanbul genelinde 26 Aralık Cuma gününden itibaren hava sıcaklıklarının hissedilir derecede (5 ila 8 derece) azalması ve mevsim normallerinin altına düşmesiyle, soğuk ve yağışlı havanın önümüzdeki hafta boyunca etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor.
Valiliğin açıklamasına göre İstanbul'da 26 Aralık 2025 Cuma ve 27 Aralık 2025 Cumartesi günleri için beklenen yağışların genellikle yağmur şeklinde olacağı tahmin ediliyor. İstanbul'un kuzey kesimleri ile yükseklerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar görülecek.
Valilik, İstanbul'da özellikle gece ve sabah saatlerinde görülebilecek buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.
MGM'nin tahminlerine göre bugün akşam saatlerinde yağışla birlikte şiddetli soğuklar başlayacak.
İZLANDA SOĞUKLARI GELDİ: 8 GÜN SÜRECEK
Meteoroloji ve İstanbul Valiliği'nin ardından bir uyarı da Afet Koordinasyon Merkezi'nden geldi. Bugünden itibaren İstanbul'u etkisi altına alacak İzlanda soğuklarının 6 ila 8 gün süreceği belirtildi. Yapılan bilgilendirmeye göre kentte etkili olacak rüzgarın zaman zaman fırtına şeklinde saatte 30 ila 60 kilometre esmesi, beraberinde aralıklı yağış geçişlerinin yaşanması öngörülüyor.
KAR YAĞIŞININ ETKİLİ OLACAĞI İLÇELER AÇIKLANDI!
İstanbul'da kar yağışının etkili olacağı ilçeler de açıklandı. Öyle ki şehrin büyük bölümünde yağmur şeklinde görülecek yağışların Avrupa Yakası'nın Arnavutköy, Eyüpsultan ve Sarıyer gibi kuzey bölgelerinde, Anadolu Yakası'nın Beykoz, Çekmeköy, Şile, Kartal, Sancaktepe, Sultanbeyli, Pendik, Tuzla gibi yüksek bölgelerinde karla karışık yağmur ve hafif kar şeklinde olabileceği beklenirken, beraberinde buzlanma ve don uyarısı yapılıyor.