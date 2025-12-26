SON DAKİKA… İzlanda soğukları İstanbul’da! Meteoroloji ve İstanbul Valiliği peş peşe uyardı: İşte kar yağışının etkili olacağı ilçeler…

Valiliğin açıklamasına göre İstanbul'da 26 Aralık 2025 Cuma ve 27 Aralık 2025 Cumartesi günleri için beklenen yağışların genellikle yağmur şeklinde olacağı tahmin ediliyor. İstanbul'un kuzey kesimleri ile yükseklerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar görülecek.

Valilik, İstanbul'da özellikle gece ve sabah saatlerinde görülebilecek buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.

MGM'nin tahminlerine göre bugün akşam saatlerinde yağışla birlikte şiddetli soğuklar başlayacak.