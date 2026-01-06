SON DAKİKA: İzmir Adliyesi’nde şüpheli paket alarmı! Bomba imha uzmanları bölgede

İzmir Adalet Sarayı A kapısı önünde sabah saatlerinde bir şüpheli paket emniyet ekiplerini harekete geçirdi. Şüpheli bir paketin seyir halindeki bir minibüsten düştüğü iddia edildi. Yol ortasında kalan paketi fark eden bir vatandaşın, iyi niyetle nesneyi yol kenarına taşıması ise çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen emniyet birimleri, paketin içeriğinin bilinmemesi nedeniyle en üst düzey tedbirler hayata geçirildi.

BOMBA İMHA UZMANLARI GELDİ

Olay yerine ulaşan bomba imha uzmanları, özel ekipmanlarıyla paketin bulunduğu alanda detaylı bir inceleme başlattı. Çevredeki binaların ve yoldaki vatandaşların güvenliğini ön planda tutan ekipler, şüpheli pakete fünye ile müdahale etti. Büyük bir titizlikle gerçekleştirilen operasyon sonucunda paket, fünye yardımıyla kontrollü bir şekilde patlatıldı.

TELEFON ÇIKTI İDDİASI

Patlatma işleminin ardından olay yerinde yapılan incelemelerde, bir kovadan bulgulara ulaşıldı. Kovanın içerisinde bir adet cep telefonu bulunduğu belirtildi. Öte yandan bir başka iddiada ise paketin içerisinden kağıt çıktığı iddia edildi.