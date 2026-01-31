SON DAKİKA… İzmir Buca’daki yangında hayatını kaybetmişti: Down sendromlu Eymen Ayaz Çalışkan hakkında yürek burkan detay…

'AİLELER DİKKATLİ OLSUN'

Oğlunu kaybetmenin büyük bir acı olduğunu söyleyen Çalışkan, "Yola çıktım ama nasıl geldiğimi hatırlamıyorum. Aileler dikkatli olsunlar. Böyle özel çocukları kendi hallerine bırakmasınlar, takip etsinler" ifadelerini kullandı.

Eymen Ayaz'ın boksör olmayı çok istediğini dile getiren Hasan Çalışkan, "Bir gün önce spor salonuna yazdıracaktım ancak özel durumu nedeniyle almadılar. En son yangından yaklaşık yarım saat önce konuşmuştuk. Benden kola ve cips istemişti. Onun son dileğini yerine getiremediğim için üzgünüm" dedi.