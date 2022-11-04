Son dakika: İzmir Buca’da deprem! Bakan Soylu’dan 4.9’luk İzmir depremi için flaş açıklama: Acilen değişmeli

"YÜKSEKTEN ATLAYAN 3 VATANDAŞIMIZ YARALANDI"

Bakan Soylu, İzmir'de meydana gelen depreme ilişkin yaptığı açıklamada, "Daha şiddetli bir depremde ülkemizi üzecek sorunlar oluşturabilir. Buradaki yapı stoğunu gördükten sonra bir kez daha oturup İzmir hakkında bir değerlendirme yapacağız. Bu yapı stoğunun değişmesi lazım. Çok şükür can kaybımız yok. Panikle yüksekten atlayan 3 vatandaşımız yaralandı. Bir camide ve yaklaşık 20 binada çatlaklar mevcut." dedi.