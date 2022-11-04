Son dakika: İzmir Buca’da deprem! Bakan Soylu’dan 4.9’luk İzmir depremi için flaş açıklama: Acilen değişmeli

Son dakika haberleri: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03.29'da İzmir'in Buca ilçesinde 4,9 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi. Yaşanan deprem sonrası oluşan panik ile cam ve balkonlardan atlayan vatandaşlar olurken binalarda meydana gelen çatlaklar dikkat çekti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da konuyla ilgili önemli açıklamaları oldu. İşte İzmir depremi ile ilgili son dakika gelişmeleri...
Depremin 14,47 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre ise depremin derinliği 4.5 km olarak duyuruldu.
Depremde iki vatandaşımız yaralanırken, bir cami minaresinde de hasar meydana geldi.
AFAD, İzmir'in Buca ilçesindeki 4.9 büyüklüğündeki depremin ardından 13 artçı sarsıntı meydana geldiğini bildirdi.
AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İzmir ilimizin Buca ilçesindeki 4,9 büyüklüğündeki depremin ardından, an itibarıyla en büyüğü 2,4 olmak üzere 13 artçı sarsıntı meydana gelmiştir. Vatandaşlarımızın paniğe kapılmamalarını önemle istirham ediyoruz. Gelişmeleri takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İzmir'in Buca ilçesinde meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki deprem sonrası şu ana kadar herhangi bir can kaybı bilgisinin ulaşmadığını bildirdi.
Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İzmir Buca'da saat 03.29'da gerçekleşen 4,9 büyüklüğündeki depremde şu ana kadar herhangi bir can kaybı bilgisi ulaşmamıştır. İki vatandaşımız panikle atlama sonucu yaralanmış, bir cami minaresinde de hasar meydana gelmiştir." ifadesini kullandı.
Gelişmeler oldukça kamuoyuna bilgi verileceğini belirten Soylu, geçmiş olsun dileklerini iletti.
Deprem nedeniyle Konak ilçesine bağlı Kubilay Mahallesi'ndeki Selahattin Oğlu Camisi'nin minaresi yıkıldı. Kentteki bazı noktalarda depremin ardından kısa süreli elektrik kesintisi yaşandı. Ayrıca bazı binaların bacalarının yıkıldığı yönünde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarlar ulaştı. Deprem çevre illerde de hissedildi.
"YÜKSEKTEN ATLAYAN 3 VATANDAŞIMIZ YARALANDI"
Bakan Soylu, İzmir'de meydana gelen depreme ilişkin yaptığı açıklamada, "Daha şiddetli bir depremde ülkemizi üzecek sorunlar oluşturabilir. Buradaki yapı stoğunu gördükten sonra bir kez daha oturup İzmir hakkında bir değerlendirme yapacağız. Bu yapı stoğunun değişmesi lazım. Çok şükür can kaybımız yok. Panikle yüksekten atlayan 3 vatandaşımız yaralandı. Bir camide ve yaklaşık 20 binada çatlaklar mevcut." dedi.
İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Öncelikle geçmiş olsun. 4,9 büyüklüğünde olduğu ifade edilen Buca merkezli depremde ilimizde Konak'ta bir cami minaresi dışında hasar ve yüksekten atlama şeklinde yaralanmalar dışında herhangi bir sıkıntı olmamıştır." bilgisini verdi.
"KONAK'TA BİR CAMİMİZİN MİNARESİ YIKILDI"
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, tüm itfaiye ekiplerinin devriyede olduğunu kaydederek, "Konak'ta bir camimizin minaresi yıkıldı. İlk tespitlerimize göre çok büyük bir hasar yok." ifadelerini kullandı.
AFAD twitter hesabından yapılan açıklamada, "Buca ilçesinde, saat 3.29'da gerçekleşen 4.9 büyüklüğündeki depremde an itibariyle can kaybı bilgisi ulaşmamıştır. 2 vatandaşımız panikle atlama sonucu yaralanmış, bir cami minaresinde hasar meydana gelmiştir" ifadelerine yer verildi.