Video Yaşam Son Dakika: İzmir Buca'da 4.9 büyüklüğünde deprem! Korku dolu anlar kamerada | Video
Son Dakika: İzmir Buca'da 4.9 büyüklüğünde deprem! Korku dolu anlar kamerada | Video

Son Dakika: İzmir Buca'da 4.9 büyüklüğünde deprem! Korku dolu anlar kamerada | Video

04.11.2022 | 09:02

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Son dakika haberi: İzmir'de merkez üssü Buca ilçesi olan 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem sırasında panik yaşayan 3 kişi yüksekten atlayarak yaralanırken 1'inin durumu ağır, bir caminin minaresi yıkıldı. 4,9 büyüklüğündeki deprem, büyük korku yaşattı.

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