SON DAKİKA: İzmir’de akılalmaz aile kavgası! Sokak ortasında kurşun yağdırdılar! 1 ölü 2 yaralı! İşte o anlar

SALDIRININ BİLANÇOSU AĞIR: İŞ YERİ SAHİBİ HAYATINI KAYBETTİ

Saldırı sırasında şüphelilerin silahlarından çıkan kurşunlar, iş yeri sahibi H.E., oğlu S.E. ve müşteri olarak bulunan S.D. ile Y.D.'ye isabet etti. Silah seslerinin duyulması üzerine olay yerine hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan iş yeri sahibi H.E., kaldırıldığı İzmir Şehir Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan diğer yaralılardan S.E.'nin ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.