SON DAKİKA: İzmir’de akılalmaz aile kavgası! Sokak ortasında kurşun yağdırdılar! 1 ölü 2 yaralı! İşte o anlar

11 Kasım akşamı saat 20.15 sıralarında, İzmir Bayraklı Çay Mahallesi'nde yaşanan kanlı olay, tüm detaylarıyla güvenlik kamerası kayıtlarına geçti. Akraba oldukları tespit edilen iki taraf arasındaki aile içi husumet, bir iş yerinin önünde silahlı saldırıya dönüştü.
BAYRAKLI'DA DEHŞET ANLARI KAMERADA: AİLE İÇİ HUSUMET KANLI BİTTİ
İş yerine iki ticari araçla gelen şüpheliler, yanlarında getirdikleri silah ve bıçaklarla dehşet saçtı. Kaydedilen görüntülerde, saldırganların araçlardan inerek iş yerine yöneldiği, yaşanan arbedenin ardından olay yerinden kaçtıkları anlar net bir şekilde görülüyor.
SALDIRININ BİLANÇOSU AĞIR: İŞ YERİ SAHİBİ HAYATINI KAYBETTİ
Saldırı sırasında şüphelilerin silahlarından çıkan kurşunlar, iş yeri sahibi H.E., oğlu S.E. ve müşteri olarak bulunan S.D. ile Y.D.'ye isabet etti. Silah seslerinin duyulması üzerine olay yerine hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan iş yeri sahibi H.E., kaldırıldığı İzmir Şehir Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan diğer yaralılardan S.E.'nin ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
9 GÖZALTI, 4 TUTUKLAMA: ADLİ SÜREÇ BAŞLADI
Olayın hemen ardından Asayiş Şube Müdürlüğü, Cinayet Büro Amirliği, Suç Analiz Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri kapsamlı bir çalışma başlattı.
Ortak yürütülen soruşturma neticesinde, olaya karıştığı belirlenen D.D. (72), E.D. (39), M.D. (43), A.D. (41), N.D. (34), B.D. (19), S.D. (17) ve E.E. (25) kısa sürede yakalandı. Olayda 9 kişi gözlatına alınırken 4'ü tutuklama talbiyle adliyeye sevk edildi