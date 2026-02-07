SON DAKİKA… İzmir’de akıntıya kapılan 9 yaşındaki Berivan Bozan kurtarılamadı! Babasının sözleri yürekleri dağladı...

'İSTEDİĞİ KÜPELERİ BİR HAFTA TAKABİLDİ'

Kızına aldığı küpeleri gösteren Bozan, "Kızım benden küpe istemişti. Ben de bir hafta önce ona küpe almıştım. Sadece bir hafta takabildi. Kısmetimiz böyleymiş. Allah verdi, Allah aldı. Orada bir tel olsaydı, bunlar olmazdı. Bana her gün kahve yapardı. Bundan sonra kahve bana zehir olsun. Artık içmeyeceğim" diye konuştu.