SON DAKİKA | İzmir’de FETÖ’ye dev operasyon: 77 şüpheli gözaltına alındı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu koordinesinde FETÖ'nün eğitim yapılanmasına yönelik son yılların en büyük operasyonlarından biri yapıldı. Soruşturma kapsamında 62 kadın yapılanması, 16 erkek yapılanması olmak üzere toplam 78 şüpheliye yönelik operasyon yapıldı.

77 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Şüpheliler hakkında İzmir merkezli toplam 11 ilde (Niğde, Manisa, Aydın, Balıkesir, Adana, Denizli, Kütahya, Bilecik, Düzce, Uşak, Isparta) bu sabah 05.30 sıralarında eşzamanlı operasyon için düğmeye basıldı. Operasyonlar kapsamında 77 şüpheli gözaltına alındı. Firari olan 1 şüpheliye yönelik ise yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.