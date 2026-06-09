Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA | İzmir'de FETÖ’ye dev operasyon: 77 şüpheli gözaltına alındı
Giriş Tarihi: 9.06.2026 10:02 Son Güncelleme: 9.06.2026 10:30

SON DAKİKA | İzmir'de FETÖ’ye dev operasyon: 77 şüpheli gözaltına alındı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) güncel eğitim yapılanmasına ilişkin son yılların en büyük operasyonlarınsan biri yapıldı. Soruşturma kapsamında 77 şüpheli gözaltına alındı. 1 şüphelinin ise firar olduğu öğrenildi.

HUZEYFE ATICI HUZEYFE ATICI
SON DAKİKA | İzmir’de FETÖ’ye dev operasyon: 77 şüpheli gözaltına alındı
  • ABONE OL

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu koordinesinde FETÖ'nün eğitim yapılanmasına yönelik son yılların en büyük operasyonlarından biri yapıldı. Soruşturma kapsamında 62 kadın yapılanması, 16 erkek yapılanması olmak üzere toplam 78 şüpheliye yönelik operasyon yapıldı.

77 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Şüpheliler hakkında İzmir merkezli toplam 11 ilde (Niğde, Manisa, Aydın, Balıkesir, Adana, Denizli, Kütahya, Bilecik, Düzce, Uşak, Isparta) bu sabah 05.30 sıralarında eşzamanlı operasyon için düğmeye basıldı. Operasyonlar kapsamında 77 şüpheli gözaltına alındı. Firari olan 1 şüpheliye yönelik ise yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#İZMİR

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA | İzmir'de FETÖ’ye dev operasyon: 77 şüpheli gözaltına alındı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA