SON DAKİKA| İzmir’de kahreden kaza! Genç Doktor Beyza Nur Pürmüs feci şekilde can vermişti! O dehşet anları ortaya çıktı

18 Nisan tarihinde meydana gelen facianın yankıları sürüyor. Henüz mesleğinin baharında olan araştırma görevlisi doktor Beyza Nur Pürmüs, kullandığı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu gişelerin önünde bulunan beton bariyerlere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan araçta bir anda alevler yükselmeye başladı.
GÖRENLER GÖZLERİNE İNANAMADI: ALEVLER ARACI TESLİM ALDI
Olay yerine hızla sevk edilen itfaiye ekipleri, alev topuna dönen araca müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Ancak yapılan incelemeler sonucunda, hurdaya dönen araç içerisinde sıkışan genç doktorun yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay anına dair ulaşılan güvenlik kamerası kayıtları, kazanın boyutunu ve dehşetini bir kez daha gözler önüne serdi. Görüntülerde, aracın kontrolsüz bir şekilde bariyere saplanma anı ve sonrasındaki panik anları yer alıyor.
KAZA ANLARI ORTAYA ÇIKTI
Son dakika | İzmir'de genç doktorun öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video
TIP DÜNYASI YASTA: MEZUNİYETİNİN ÜZERİNDEN BİR YIL BİLE GEÇMEMİŞTİ
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden geçtiğimiz yıl mezun olan Beyza Nur Pürmüs, İzmir Bakırçay Üniversitesi Tıp Fakültesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Patoloji Kliniği'nde asistan doktor olarak görev yapıyordu. Geleceği parlak bir doktorun bu denli trajik bir kaza ile aramızdan ayrılması, meslektaşlarını ve ailesini yasa boğdu.
İNCELEMELER DEVAM EDİYOR
Menderes ilçesi sınırlarında gerçekleşen kaza ile ilgili soruşturma derinleştirilirken, güvenlik kamerası kayıtları bilirkişi ekipleri tarafından incelemeye alındı. Genç doktorun aracının neden kontrolden çıktığı ve yangının tam olarak hangi noktadan başladığı yapılacak teknik incelemeler sonrası netlik kazanacak.