SON DAKİKA | İzmir'de kan donduran olay: 85 yaşındaki kadına öz torun dehşeti! "Çayıma çamaşır suyu koydular"

Olay, İzmir'in Gaziemir ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, 85 yaşındaki Semra Şenkaya'nın torunu K.Ş. (39) ile birlikte yaşadığı ev kentsel dönüşüme girdi.
KENTSEL DÖNÜŞÜMÜ FIRSAT BİLİP EVİNİ ALDILAR
Yeni dairelerin teslim edilme sürecinde torunu tarafından "müteahhit işlemleri" denilerek tapu dairesine götürülen Şenkaya, mülkünün hileli bir yöntemle torunu üzerine tescil edildiğini öne sürdü. Tapunun, torununun eşinin kardeşi üzerinden devredilerek "satış" gibi gösterildiği iddia ediliyor.
"BIÇAK ÇEKTİ, ÇAYIMA ÇAMAŞIR SUYU KOYDU"
Yeni dairesine taşınmak istediğinde evin içine tanımadığı kişilerin yerleştirildiğini gören Şenkaya, tepki gösterince öz torununun şiddetiyle karşılaştı. Yaşadığı dehşeti anlatan yaşlı kadın, torunu K.Ş.'nin kendisine bıçak çektiğini ve buzdolabına fırlatarak darp ettiğini söyledi. En korkunç iddia ise zehirleme girişimi oldu. Şenkaya, torunu ve eşinin kendisini çayına çamaşır suyu koyarak öldürmeye çalıştığını ifade ederek suç duyurusunda bulundu.
EMEKLİ MAAŞIYLA ARABA ALMIŞLAR
Şenkaya'nın mağduriyeti sadece mülkiyetle sınırlı kalmadı. İşitme sorunundan faydalanan torununun, yaşlı kadını bankaya götürerek adına gizlice maaş kartı çıkarttığı ve tüm birikimlerini çektiği iddia edildi. Torununun bu paralarla kendisine araba aldığı öne sürülürken, Semra Şenkaya'nın şu an beş kuruşsuz kaldığı ve temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamadığı belirtildi.
TEDAVİ OLMASI BİLE ENGELLENDİ
Yaşlı kadının diğer torunu Nevin Çak, yaşananların bir "insanlık suçu" olduğunu belirterek konuyu yargıya taşıdı. Çak, anneannesinin kimlik kartlarının ve yaşlılık kartlarının dahi torunu tarafından yok edildiğini, bu yüzden talihsiz kadının katarakt ameliyatı olamadığını ve işitme cihazını alamadığını söyledi. Aile, şimdi mahkemeden gelecek "mülk iadesi" ve "adalet" kararını bekliyor.