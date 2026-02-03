SON DAKİKA | İzmir'de kan donduran olay: 85 yaşındaki kadına öz torun dehşeti! "Çayıma çamaşır suyu koydular"

"BIÇAK ÇEKTİ, ÇAYIMA ÇAMAŞIR SUYU KOYDU"

Yeni dairesine taşınmak istediğinde evin içine tanımadığı kişilerin yerleştirildiğini gören Şenkaya, tepki gösterince öz torununun şiddetiyle karşılaştı. Yaşadığı dehşeti anlatan yaşlı kadın, torunu K.Ş.'nin kendisine bıçak çektiğini ve buzdolabına fırlatarak darp ettiğini söyledi. En korkunç iddia ise zehirleme girişimi oldu. Şenkaya, torunu ve eşinin kendisini çayına çamaşır suyu koyarak öldürmeye çalıştığını ifade ederek suç duyurusunda bulundu.