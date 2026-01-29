SON DAKİKA | İzmir’de kanser hastası eşini öldüren Rüstem Teker için karar verildi: İddianamedeki ’ayakkabı’ detayı...

İDDİANAME HAZIRLANDI

Soruşturmanın tamamlanmasının ardından iddianame hazırlandı. İddianamede; İzadiye Teker'in 7 yıldır omurilik kanseri tedavisi gördüğü ve olay günü kızıyla birlikte tedavisi için İzmir Şehir Hastanesi'ne gittikleri belirtildi. Öğle saatlerinde Teker'in eve geldiği ve Rüstem Teker ile aralarında 'kapının iç kısmına ayakkabılarıyla basma' nedeniyle tartışma çıktığı ifade edildi. Rüstem Teker'in saat 16.30 sıralarında alkol almaya başladığı, saat 18.00 sıralarında İzadiye Teker'i yatak odasında yatarken gördükten sonra elbise dolabının içerisinde mermi takılı vaziyette olan ruhsatsız tabancayı aldığı iddianamede yer aldı. Sanığın, yatan ancak uyanık olan İzadiye Teker'in başına nişan alıp 2 el ateş ettiği, olayın devamında İzadiye Teker'i can çekişir vaziyette gördükten sonra başına 1 kez daha ateş ettiği iddianameye girdi. Rüstem Teker'in daha sonra 112'yi arayarak kendisini ihbar ettiği belirtildi.