SON DAKİKA: İzmir’de kömürlükte vahşet! Deterjan almaya inen öz annelerini acımasızca katlettiler! Bunlar nasıl evlat?

İzmir'de Kömürlükte Kan Donduran Cinayet: 2 Kardeş Tutuklandıİzmir'de kan donduran cinayet, geçtiğimiz yıl 13 Aralık'ta Gaziemir ilçesi Atıfbey Mahallesi'nde meydana geldi. Naime Zeybek (65), deterjan almak için apartmanın bodrum katındaki kömürlüğe indiği sırada bıçaklanarak öldürüldü.
ANNESİNİ KÖMÜRLÜKTE KANLAR İÇİNDE BULDU
Edinilen bilgilere göre, Naime Zeybek, oğulları Emre Zeybek (42) ve Alican Zeybek ile birlikte Karaburun ilçesindeki yazlık evlerinden Gaziemir'deki dairelerine döndü. Bir süre sonra Emre Zeybek evden ayrıldı.
İzmir'de kömürlükte vahşet! 65 yaşındaki kadın öldürüldü, çocukları tutuklandı! | Video
Annesinin uzun süre geri dönmemesi üzerine bodrum kata inen Alican Zeybek, Naime Zeybek'i kömürlükte kanlar içinde yerde yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Naime Zeybek'in hayatını kaybettiği belirlendi.
CİNAYET İÇİN ÖZEL EKİP KURULDU
Olayın ardından Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde, İzmir Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği bünyesinde özel bir ekip oluşturuldu.
Soruşturma kapsamında çevredeki 30 güvenlik kamerası ile 10 Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kamerasına ait toplam 600 saatlik görüntü tek tek incelendi. Olay öncesi ve sonrası apartmana girip çıkan kişilerin kimlikleri tespit edilerek ifadeleri alındı.
KIYAFET VE ARAÇTA ANNEYE AİT KAN LEKESİ TESPİT EDİLDİ
Yapılan kriminal incelemelerde, Emre Zeybek'in kıyafetlerinde ve kullandığı otomobilde annesi Naime Zeybek'e ait kan lekeleri tespit edildi. Ayrıca şüphelilere ait dijital materyaller, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince detaylı şekilde incelendi. Elde edilen deliller doğrultusunda Emre Zeybek'in annesini öldürdüğü değerlendirilirken, olayla bağlantılı olduğu tespit edilen Alican Zeybek de gözaltına alındı.