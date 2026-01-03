SON DAKİKA: İzmir’de kömürlükte vahşet! Deterjan almaya inen öz annelerini acımasızca katlettiler! Bunlar nasıl evlat?

KIYAFET VE ARAÇTA ANNEYE AİT KAN LEKESİ TESPİT EDİLDİ

Yapılan kriminal incelemelerde, Emre Zeybek'in kıyafetlerinde ve kullandığı otomobilde annesi Naime Zeybek'e ait kan lekeleri tespit edildi. Ayrıca şüphelilere ait dijital materyaller, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince detaylı şekilde incelendi. Elde edilen deliller doğrultusunda Emre Zeybek'in annesini öldürdüğü değerlendirilirken, olayla bağlantılı olduğu tespit edilen Alican Zeybek de gözaltına alındı.