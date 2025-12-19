Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA… İzmir’de milli basketbolcu Ediz Baksi 4’üncü kattan düşerek can verdi: Kan donduran ‘intihar’ şüphesi!
Giriş Tarihi: 19.12.2025 10:20 Son Güncelleme: 19.12.2025 11:44

SON DAKİKA… İzmir’de A Milli Takım’da yer alan eski milli basketbolcu ve iş insanı Ediz Baksi 4’üncü kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Polis, Baksi'nin intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor…

Olay, akşam saatlerinde Donanmacı Mahallesi 1743 Sokak'ta meydana geldi. Eski milli basketbolcu ve iş insanı Baksi, henüz bilinmeyen bir nedenle 4'üncü kattaki dairesinin balkonundan düştü. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

AĞIR YARALANDI ANCAK…

Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede ağır yaralandığı belirlenen Baksi, ambulansla İzmir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Baksi, burada doktorların müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Baksi'nin intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde durulurken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

A MİLLİ TAKIM'DA GÖREV ALMIŞTI

Karşıyaka'nın 1986-1987 sezonundaki Türkiye Basketbol Ligi şampiyonluğunda kadroda yer alan sporculardan olan Baksi, A Milli Takım'da da yer aldı.

Basketbolu bıraktıktan sonra kulübün altyapısında da görev alan Baksi, bunların yanı sıra İzmir'de gıda sektöründe faaliyet gösteren birçok mekanın da kuruculuğu ve işletmeciliğini yaptı.

