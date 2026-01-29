SON DAKİKA... İzmir’de omurilik kanseri eşi İzadiye Teker’i 3 el ateş ederek katletmişti: 71 yaşındaki cani koca için istenen ceza belli oldu

TABANCAYI KENDİ BAŞINA DA DAYAMIŞ

İddianamede; sanığın ifadelerine de yer verildi. Sanığın olay günü evi temizlediğini, İzadiye Teker'in eve geldikten sonra ayakkabılarını merdivende çıkarmamasından dolayı tartışma çıktığını söylediği öğrenildi. Tartışmanın ardından sanığın yaşananlardan dolayı moralinin bozulduğunu ve alkol aldığı, devamında yatak odasına gidip, tabancayla eşine ateş ettiğini söylediği iddianamede yer aldı. Sanığın ifadesinde; tabancayı kendi başına dayayıp tetiği çektiği ancak silahın patlamadığını, can çekişen eşine bir el daha ateş ettiğini söylediği aktarıldı.

FİZİKSEL VE PSİKOLOJİK ŞİDDET UYGULAMIŞ

Sanığın cinayeti, eşinin kendisinin yaptığı işlere saygı duymaması nedeniyle işlediğini söylediği de iddianamede yer aldı. İddianamede, çiftin çocukları olan A.T.'nin ifadeleri de yer buldu. A.T., babasının yıllardır annesine fiziksel ve psikolojik şiddet uyguladığını söylediği, 6 yıl önce de başka bir kadından babalarının bir çocuğu olduğunu öğrendikleri iddianamede yer aldı. Toplanan deliller ve alınan ifadeler ışığında Teker hakkında 'Eşi kasten öldürme' ağırlaştırılmış müebbet hapis, 'Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma' suçundan da 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İddianame, İzmir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi.