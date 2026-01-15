Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA... İzmir'de polise sahte polis kimliği göstermişti: Tam 128 suçtan arandığı ortaya çıktı!
Giriş Tarihi: 15.01.2026 08:48

İzmir'de polis ekipleri, devriye gezdikleri sırada şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu. M.O. olduğu belirlenen şüphelinin üzerinde sahte polis kimliği bulundu. Şüphelinin tam 128 suçtan arandığı ortaya çıktı.

DHA
Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timler Amirliği ekipleri, devriye sırasında durumundan şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu. Ekipler, kısa sürede şüphelinin kendilerine 'sahte polis kimliği' gösterdiğini fark etti. Yapılan Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunda isminin M.O. olduğu belirlenen şüphelinin; 120 dolandırıcılık, 3 tehdit ve 1 güveni kötüye kullanma suçlarından arandığı tespit edildi. M.O.'nun ayrıca 2 basit yaralama suçundan 7 ay 15 gün ile 2 hakaret suçundan kesinleşmiş hapis cezasıyla birlikte toplamda 128 suçtan arandığı belirlendi. Gözaltına alınan şüpheli, adli mercilere teslim edildi.

