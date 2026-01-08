SON DAKİKA… İzmir’de sağanak yağış sele yol açtı! Ev ve dükkanları su bastı: Araçlar yolda kaldı…

TARİHİ KEMERALTI ÇARŞISI'NI SU BASTI

İzmir'de kentin tarihi çarşılarından Kemeraltı olmak üzere birçok noktada yağmur olumsuzluklara yol açtı. Bazı dükkan ve hanlarda su baskını yaşandı. Esnaftan bazıları, ellerinde fırçalarla suların dükkanlarına girmesini engellemeye çalıştı. Her yağmur sonrası aynı manzarayla karşılaştıklarını belirten esnaf, altyapı sorunlarının çözülmesini istedi.